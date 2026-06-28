Erdoğan'dan teşkilatına mesaj: Yorulan varsa kenara gelsin

Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Erdoğan, AKP istişare ve değerlendirme kampı kapanış töreninde konuştu. Erdoğan konuşmasının sonunda teşkilatına şu mesajı verdi:

"Yorulan varsa buyursun kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin. Boşa harcayacak tek bir saniyemiz bile yok. Caddeyi, sokağı asla boş bırakmayacağız. Her büyükşehirde, ilde, ilçede, beldede, köyde teşkilatımızın en az bir üyesiyle tokalaşmayan, konuşmayan, tanışmayan kimse kalmayacak. Medya tamam, sosyal medya tamam ama bizim hareketimiz muhabbet üzerine kuruludur"

"SAHANIN AKTARDIĞI GERİ BİLDİRİMLERİ ALDIK"

Erdoğan Sapanca kampında önceki kampların aksine vekil ve bakanlar ile ayrı toplantılar yaptı. Bu toplantılardan geri dönüşlerin iletildiğini ifade eden Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Güvenlik, kalkınma, ekonomi ve toplum gibi başlıklarda ortak akıl oturumlarında ise bakan arkadaşlarımız katılımcılarla mevcut çalışmalarını paylaştılar. Öneri ve eleştirileri tek tek not ettik. Katılımcılar kabine üyelerimize hem sorularını hem sorunlarını ilettiler. Sahanın aktardığı geri bildirimleri aldık. AK Parti'nin mutfağının Türkiye'ye yön verecek kapasitesini bir kere daha gördük.

Bizler de 25 sene önce millete hizmet yolunda neye talip olduğumuzu bilerek çıktık, kader birliği yaparak çıktık. Bir engeli aştığımızda önümüzde daha büyük hedefler belirdi. Çok büyük duvarlarla karşılaştık setleri tek tek devirerek, yıkarak bugünlere geldik. Bu aziz millet 25 sene önce kutsal bir emanet yüklemişti.

Özlemlerini, hayallerini emanet etmişti. Çeyrek asırda büyük bir başarı hikayesine imza attık. Çeyrek asırda birlikte yorulmak, ter dökmek, bir yol arkadaşınız olarak beni ziyadesiyle mutlu etmiştir. Böyle bir hareketin neferi olduğum için çeyrek asırlık destanın parçası olduğum için kıvanç duydum. Millet için, memleket için, çocukları için çıktığımız bu yolda kol kola yürümeye daha nice seneler devam edeceğiz. (AA)