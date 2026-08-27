Erdoğan talimat verdi: Bakanları en az iki kente gidecek

AKP, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla ekim ayının ortasına kadar Türkiye genelinde kapsamlı bir saha çalışması gerçekleştirecek. Tüm milletvekilleri ve bakanların katılacağı çalışmalarda, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin de en az iki ili ziyaret edeceği öğrenildi.

TÜM KADROLARI SAHAYA İNECEK

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre AKP teşkilatları, ekim ayının ortasına kadar vatandaşlarla doğrudan temas kuracak. Milletvekilleri, belediye başkanları, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri, bakanlar ve parti yöneticileri saha çalışmalarında görev alacak.

Çalışmalarda başta 'Terörsüz Türkiye' ve 'Türkiye Yüzyılı' hedefleri olmak üzere ekonomi, adalet, dış politika ve güncel gelişmelerle ilgili vatandaşların görüşleri alınacak.

BAKANLAR VE MYK ÜYELERİ EN AZ İKİ İL GEZECEK

Program kapsamında bakanlar ve MYK üyelerinin en az iki ili ziyaret ederek vatandaş, esnaf ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelmesi planlanıyor. Esnaf ziyaretleri, ev buluşmaları ve çeşitli istişare toplantıları düzenlenecek.

Sahadan alınan talep, beklenti ve öneriler Genel Merkez’e aktarılacak. Çalışmalar sırasında elde edilen geri bildirimlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulmak üzere düzenli olarak raporlanacağı belirtildi.