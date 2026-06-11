Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Oyuncu Enis Arıkan gözaltına alındı

Oyuncu Enis Arıkan gözaltına alındı

Son dakika... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "uyuşturucu" soruşturması kapsamında oyuncu Enis Arıkan'ın gözaltına alındığı öğrenildi

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Oyuncu Enis Arıkan gözaltına alındı

Oyuncu Enis Arıkan'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "uyuşturucu" soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Arıkan'ın gözaltına alınması ünlülere yönelik operasyonlar kapsamında verilen son gözaltı kararı oldu. Arıkan dışında başka kişiler hakkında da gözaltı kararı verildiği öğrenildi ancak isimlere henüz ulaşılamadı.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Uyuşturucu Soruşturma
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro