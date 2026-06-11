Oyuncu Enis Arıkan gözaltına alındı
Son dakika... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "uyuşturucu" soruşturması kapsamında oyuncu Enis Arıkan'ın gözaltına alındığı öğrenildi
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Oyuncu Enis Arıkan'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "uyuşturucu" soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.
Arıkan'ın gözaltına alınması ünlülere yönelik operasyonlar kapsamında verilen son gözaltı kararı oldu. Arıkan dışında başka kişiler hakkında da gözaltı kararı verildiği öğrenildi ancak isimlere henüz ulaşılamadı.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi