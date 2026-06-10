Rüyası gerçek oldu Saliha'nın: Tam da yanlışı düzeltmişti
Milli voleybolcu Saliha Şahin'in rüyası gerçek oldu. Zerenspor'a veda eden Saliha, son röportajında kendisiyle ilgili yanlış bilgiyi düzeltmişti.
Milli voleybolcu Saliha Şahin'in rüyası sonunda gerçek oldu.
27 yaşındaki Saliha, milli takımla Milletler Ligi ilk etabı için Brezilya'ya gitmeden önce geçen sezon oynadığı Zerenspor'a veda etmişti.
Zerenspor, Saliha Şahin'le birlikte Brankica Mihajlovic, Maja Aleksic, Anna Lazerava ve Beyza Arıcı'yla da yollarını ayırdığını açıklamıştı.
Saliha Şahin, daha önce de Sarıyer Belediyesi, Eczacıbaşı Dynavit, Chemik Police (Polonya) ve Beşiktaş takımlarında da forma giydi.
Zerenspor'a veda ettikten sonra yeni sezon için Fenerbahçe ile anlaştığı ileri sürülmüş, ancak bu konuda resmi bir açıklama gelmemişti.
Sonunda beklenen oldu. Milli takımın Brezilya'dan dönmesinden sonra Fenerbahçe Kulübü, Saliha Şahin'i transfer ettiğini resmen duyurdu.
Saliha, büyük kulüplerde oynasa da, Polonya'da da forma giyse de hep bir rüyası vardı. O rüya da Fenerbahçe'de forma giymekti.
Sonunda rüyası gerçek oldu Saliha'nın. Artık Fenerbahçeli. Yeni sezonda sarı lacivertli formayla mücadele edecek.
Rüyasının gerçekleşmesi tam da kendisiyle ilgili bir yanlışı düzeltmesinden sonra oldu. Saliha, son röportajında; "Ben Saliha Şahin. 27 yaşındayım. Smaçör pozisyonunda oynuyorum. Boyum 1.87. Hep yanlış yazıyorlar 1.85 diye. 1.85 değil, 1.87" demişti.