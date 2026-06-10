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Halk TV Spor Rüyası gerçek oldu Saliha'nın: Tam da yanlışı düzeltmişti

Rüyası gerçek oldu Saliha'nın: Tam da yanlışı düzeltmişti

Milli voleybolcu Saliha Şahin'in rüyası gerçek oldu. Zerenspor'a veda eden Saliha, son röportajında kendisiyle ilgili yanlış bilgiyi düzeltmişti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Rüyası gerçek oldu Saliha'nın: Tam da yanlışı düzeltmişti - Fotoğraf: 1
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Milli voleybolcu Saliha Şahin'in rüyası sonunda gerçek oldu.

Rüyası gerçek oldu Saliha'nın: Tam da yanlışı düzeltmişti - Fotoğraf: 2
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27 yaşındaki Saliha, milli takımla Milletler Ligi ilk etabı için Brezilya'ya gitmeden önce geçen sezon oynadığı Zerenspor'a veda etmişti.

Rüyası gerçek oldu Saliha'nın: Tam da yanlışı düzeltmişti - Fotoğraf: 3
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Zerenspor, Saliha Şahin'le birlikte Brankica Mihajlovic, Maja Aleksic, Anna Lazerava ve Beyza Arıcı'yla da yollarını ayırdığını açıklamıştı.

Rüyası gerçek oldu Saliha'nın: Tam da yanlışı düzeltmişti - Fotoğraf: 4
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Saliha Şahin, daha önce de Sarıyer Belediyesi, Eczacıbaşı Dynavit, Chemik Police (Polonya) ve Beşiktaş takımlarında da forma giydi.

Rüyası gerçek oldu Saliha'nın: Tam da yanlışı düzeltmişti - Fotoğraf: 5
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Zerenspor'a veda ettikten sonra yeni sezon için Fenerbahçe ile anlaştığı ileri sürülmüş, ancak bu konuda resmi bir açıklama gelmemişti.

Rüyası gerçek oldu Saliha'nın: Tam da yanlışı düzeltmişti - Fotoğraf: 6
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Sonunda beklenen oldu. Milli takımın Brezilya'dan dönmesinden sonra Fenerbahçe Kulübü, Saliha Şahin'i transfer ettiğini resmen duyurdu.

Rüyası gerçek oldu Saliha'nın: Tam da yanlışı düzeltmişti - Fotoğraf: 7
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Saliha, büyük kulüplerde oynasa da, Polonya'da da forma giyse de hep bir rüyası vardı. O rüya da Fenerbahçe'de forma giymekti.

Rüyası gerçek oldu Saliha'nın: Tam da yanlışı düzeltmişti - Fotoğraf: 8
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Sonunda rüyası gerçek oldu Saliha'nın. Artık Fenerbahçeli. Yeni sezonda sarı lacivertli formayla mücadele edecek.

Rüyası gerçek oldu Saliha'nın: Tam da yanlışı düzeltmişti - Fotoğraf: 9
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Rüyasının gerçekleşmesi tam da kendisiyle ilgili bir yanlışı düzeltmesinden sonra oldu. Saliha, son röportajında; "Ben Saliha Şahin. 27 yaşındayım. Smaçör pozisyonunda oynuyorum. Boyum 1.87. Hep yanlış yazıyorlar 1.85 diye. 1.85 değil, 1.87" demişti.

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