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Halk TV Türkiye Son Dakika | Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında test sonuçları ortaya çıktı

Son Dakika | Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında test sonuçları ortaya çıktı

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Mabel Matiz ve Volkan Bahçekapılı'nın da aralarında yer aldığı isimlere ait uyuşturucu test sonuçları ortaya çıktı.

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Son Dakika | Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında test sonuçları ortaya çıktı
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında bazı isimlere ait uyuşturucu test sonuçları dosyaya girdi.

Burak Doğan'ın haberine göre, Adli Tıp Kurumu'nda örnekleri alınan Fatih Karaca (Mabel Matiz), Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Eda Dora, Aslıhan Turanlı, Volkan Bahçekapılı, Yasemin İkbal, Yağmur Ünal ve Semiha Bezek’in test sonuçları pozitif çıktı.

Soruşturmanın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü, dosya kapsamında adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

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NE OLMUŞTU?

21 Mayıs'ta ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında aralarından ünlü şarkıcı Mabel Matiz, Volkan Bahçekapılı ve Aslıhan Turanlı gibi isimlerin yer aldığı çok sayıda ünlü gözaltına alındı.

İfadeleri alınan ve Adli Tıp Kurumu'nda örnek veren isimler daha sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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