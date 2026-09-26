Emniyetin uyuşturucu raporu: Sentetik yakalamaları 60 katına çıktı

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı 2025 yılı Türkiye Uyuşturucu Raporu'nu yayımladı. Raporda, Türkiye'deki uyuşturucu trafiği ve kullanımındaki değişime ilişkin verileri ortaya koyuldu.

Raporda, geleneksel rotalar üzerindeki eroin kaçakçılığının azalırken sentetik uyuşturucular, sentetik ecza, bonzai ve kokain bağlantılı risklerin daha görünür hale geldiği belirtildi.

2025 yılı içerisinde ise 3.467 yakalama yapılmış, bu yakalamalarda; 83.693 gram eroin, 290.759 gram esrar, 703.319 gram skunk, 1.000.617 gram metamfetamin, 75.343 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 18.886 gram afyon sakızı, 110.405 gram Kokain, 2.588.004 adet sentetik ecza, 110.567 adet Captagon, 106.158 adet ecstasy, 186.992 Türk Lirası, 1.700 ABD Doları, 103.960 Euro, 484 tabanca ve aksesuarları, 1.168.405 adet kaçak sigara ele geçirilmiştir.

UYUŞTURUCU BAĞLANTILI OLAYLAR İKİ KATINDAN FAZLA ARTTI

Rapora göre 2019-2025 döneminde Türkiye’de uyuşturucu bağlantılı olay ve şüpheli sayılarında genel olarak belirgin bir artış eğilimi görülmektedir. Toplam olay sayısı 2019’da 148 bin 821 iken 2025’te 311 bin 793’e yükselmiş; şüpheli sayısı ise aynı dönemde 220 bin 010’dan 379.185’e çıkmıştır.

2025 yılında en fazla ele geçirilen uyuşturucu madde 40 tonla esrar oldu. Esrarı 25,3 tonla metamfetamin, 3,1 tonla kokain, 3 tonla bonzai ve 2,8 tonla eroin izledi.

Raporda, sentetik uyuşturucular ve sentetik ecza Türkiye açısından öncelikli risk alanları arasında gösterildi.

SENTETİK ECZA YAKALAMALARI YAKLAŞIK 60 KAT ARTTI

Rapordaki en dikkat çekici verilerden biri sentetik ecza oldu. 2019'da 2 milyon 32 bin 378 adet sentetik ecza ele geçirilirken bu sayı 2025'te 123 milyon 330 bin 102'ye yükseldi. Böylece yakalama miktarı yedi yılda yaklaşık 60 katına çıktı.

2024-2025 arasında sentetik ecza bağlantılı olay sayısı 46 bin 50'den 57 bin 248'e, şüpheli sayısı ise 64 bin 41'den 67 bin 681'e yükseldi. Yakalanan sentetik ecza miktarı da 94,6 milyondan 123,3 milyon adede çıktı.

Raporda özellikle pregabalin içeren ürünlerin öne çıktığı belirtildi. “Galara”, “Gerica” ve “Lyrica” ibareli ürünlerin yakalamalarda dikkat çektiği kaydedildi.

Ayrıca yasa dışı tabletleme merkezlerinin tespit edilmesiyle sentetik ecza üretiminin yalnızca yasal tedarik zincirinden saptırılan ürünlerle sınırlı olmadığına dikkat çekildi.

2025'te İstanbul'da 11, İzmir'de 3, Bursa ve Antalya'da ise birer olmak üzere toplam 16 yasa dışı tabletleme merkezi tespit edildi. Bu merkezlerde 1.403 kilogram etken madde ile 33 milyon 327 bin 801 adet sentetik ecza ele geçirildi.

AFGANİSTAN'DAN UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Emniyet raporunda Afganistan'ın uyuşturucu üretimindeki tarımsal olanaklarına ve verilere geniş yer verdi. Taliban yönetimi nedeniyle haşhaş ekiminin durdurulduğu Afganistan’da bitki temelli opiyat üretiminin azalması, organize suç grupları açısından sentetik uyuşturucu üretimini daha cazip hale getirebileceği vurgulandı.

Sentetik üretimin, mekânsal kısıtların daha az olması, üretim süreçlerinin daha kolay gizlenebilmesi ve istikrarlı kârlılık sağlaması nedeniyle eroin arzındaki daralma dönemlerinde öne çıkabilecek bir alan olarak gören Narkotik Şube Müdürlüğü, metamfetamin üretiminde kullanılan kimyasalların Afganistan’da doğal olarak yetişen efedra bitkisinin içeriği olduğunu vurguladı. Son yıllarda efedra bitkisinden elde edilen efedrin ve sentetik eczalardan temin edilen psödoefedrin kullanılarak metamfetamin üretiminin gerçekleştirildiği ve bu maddenin ülke dışına kaçakçılığının yapıldığı tespitine yer verildi.

"Afganistan kaynaklı eroin arzındaki daralma, küresel uyuşturucu pazarlarında üç ana etki yaratmaktadır. İlk olarak, Afganistan dışındaki haşhaş ekimi ve opiyat üretim merkezlerinin stratejik önemi artmaktadır.



İkinci olarak, uyuşturucu kaçakçısı gruplar yeni tedarik rotaları kurma veya mevcut rotaları farklı kaynak ülkelere göre uyarlama eğilimine girebilmektedir.



Üçüncü olarak, eroinin yerine daha etkili veya daha kolay üretilebilen sentetik maddelerin ikame edilmesi riski yükselmektedir."

BONZAİ BAĞLANTILI OLAYLAR ARTTI

Raporda sentetik kannabinoidler, yani bonzai, yeni psikoaktif maddeler arasında Türkiye açısından başlıca risk alanlarından biri olarak gösterildi.

Sentetik kannabinoidlerin kimyasal yapısının hızlı şekilde değiştirilebilmesi ve ham madde halinde getirilerek bitkisel materyal, kâğıt veya peçeteye emdirilebilmesi, tespit ve mücadeleyi zorlaştıran unsurlar arasında sıralandı.

2019'da 12 bin 197 olan sentetik kannabinoid bağlantılı olay sayısı, 2025'te 58 bin 316'ya yükseldi.

CAPTAGON İÇİN TÜRKİYE TRANSİT GÜZERGÂHLARDAN BİRİ

Raporda Türkiye, Captagon kaçakçılığında Suriye'den Körfez ülkelerine uzanan güzergâh üzerindeki transit ülkelerden biri olarak tanımlandı.

Suriye'deki üretim merkezlerine yönelik baskının artmasıyla Captagon üretimi ve kaçakçılığının daha parçalı bir yapıya dönüşebileceği belirtildi. Irak ve Türkiye'deki yakalamaların kara güzergâhlarının önemini koruduğunu gösterdiği ifade edildi.

Hatay, Gaziantep ve Kilis'te yapılan yüksek miktarlı yakalamalar ile 2024'te tespit edilen tabletleme merkezlerinin, kaçakçılık ağlarının tedarik zincirini farklı bölgelere yayma girişimlerine işaret ettiği değerlendirildi.

Türkiye'de son yedi yılda yıllık ortalama Captagon yakalama miktarı 14 milyon 487 bin 230 tablet olarak kaydedildi.

KOKAİN KAÇAKÇILIĞINDA MERSİN LİMANI ALARM VERİYOR

Raporda kokain kaçakçılığının küresel ölçekte artan arz ve farklılaşan güzergâhlar nedeniyle daha karmaşık hale geldiği belirtildi.

Suç örgütlerinin konteynerler, ticari yük gemileri, küçük deniz araçları ve yarı denizaltıların yanı sıra yasal ticari ürünlerin içine madde emdirme gibi yöntemler kullandığı kaydedildi.

2018-2025 döneminde Türkiye'deki limanlarda toplam 9 bin 390 kilogram kokain ele geçirildi ve 87 olay kaydedildi.

Yakalamaların 4 bin 176 kilogramı Mersin'de, 3 bin 29 kilogramı İstanbul'da gerçekleşti. Kocaeli'de 850, Bursa'da 373 ve Tekirdağ'da 333 kilogram kokain ele geçirildi.

Rapor sürece ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye’de kokain maddesi riski yalnızca yakalama miktarları üzerinden değil, olay ve şüpheli sayılarındaki artış izlenmektedir. Küresel ölçekte üretimin artması, Avrupa pazarında liman merkezli kaçakçılığın sürmesi, rota ve yöntemlerin çeşitlenmesi Türkiye’nin de içinde bulunduğu bölgesel risk ortamını doğrudan etkilemektedir."

METAMFETAMİN YAKALAMALARI 2025'TE GERİLEDİ

Rapora göre metamfetamin, amfetamin tipi uyarıcılar arasında Türkiye'de en fazla ele geçirilen maddelerden biri olmayı sürdürdü.

Metamfetamin riskinin 2019 sonrasında belirgin şekilde arttığı belirtilirken sıvı metamfetamin yakalamalarının da kaçakçılık yöntemlerindeki çeşitlenmeye işaret ettiği kaydedildi.

Türkiye'de metamfetamin yakalama miktarı 2019'da yaklaşık 1 tonken 2024'te 33,8 tona kadar çıktı. 2025'te ise 25,3 tona geriledi.

2025'te bir önceki yıla göre metamfetamin yakalama miktarı yüzde 25,21, olay sayısı yüzde 11,79 ve şüpheli sayısı yüzde 11,99 azaldı.

4 İLDE 15 YASA DIŞI DÖNÜŞTÜRME MERKEZİ BULUNDU

Raporda metamfetaminle ilgili dikkat çeken başlıklardan biri de Türkiye'de ortaya çıkarılan dönüştürme merkezleri oldu.

2022-2025 döneminde toplam 70 metamfetamin dönüştürme merkezi tespit edildi. Bunların 56'sına İstanbul'da müdahale edildi. Bu merkezlerde ele geçirilen toplam metamfetaminin yaklaşık yüzde 77'sinin de İstanbul'daki operasyonlarda yakalandığı belirtildi.

Sadece 2025'te İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Gaziantep'te 15 yasa dışı dönüştürme merkezi ortaya çıkarıldı. Bu merkezlerde toplam 2 bin 954 kilogram metamfetamin ele geçirildi.