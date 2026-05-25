Elinde bir hortumla partisini savundu: Polisin sert müdahalesinden Deniz Yavuzyılmaz da payını aldı

CHP'ye mutlak butlan kararı sonrası dün sabah saatlerinde genel merkezde gerilim tırmandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı aracılığıyla verdiği tahliye dilekçeleri üzerine binaya giriş yapan polis, sert müdahalelerde bulundu.

Genel merkezin otopark girişinde yoğun biber gazı kullanıldı. O anlarda otopark girişinde hortumla gaz bulutuna su sıkarak partisini savunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz da nasibini aldı.

ELİNDE BİR HORTUMLA PARTİSİNİ SAVUNDU

Onlarca polisin sallayarak kırdığı anlarla hafızalara kazınan otopark kapısındaki müdahalenin başladığı anlarda hortumla su sıkarak karşılık vermeye çalışan Deniz Yavuzyılmaz, biber gazı bulutunun arasında kaldı.

Nefes almakta ve etrafını görmekte zorlandığı görülen Yavuzyılmaz, su sıkmayı sürdürdü. Polis gazlı müdahalesine devam etti.

POLİSİN SERT MÜDAHALESİNDEN DENİZ YAVUZYILMAZ DA PAYINI ALDI

Polisin çok sayıdaki biber gazlı müdahalesinden nasibini alan Deniz Yavuzyılmaz'ın son hali müdahalenin sertliğini ortaya koydu.

Gözlerini açamayan ve yüzünün tahriş olarak kızardığı görülen Yavuzyılmaz'ın kendine gelmek için destek aldığı anlar da kayda geçti.

Deniz Yavuzyılmaz konuşmakta zorlanırken "Partimizi savunmak için her şeyi göze aldık" dedi.