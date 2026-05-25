Elinde bir hortumla partisini savundu: Polisin sert müdahalesinden Deniz Yavuzyılmaz da payını aldı

CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'nun tahliye dilekçeleri üzerine başlayan sert polis müdahalesinden Deniz Yavuzyılmaz da payını aldı. Binanın kırılarak açılan otopark kapısında biber gazına su sıkan Yavuzyılmaz, elinde hortumla partisini savundu.

CHP'ye mutlak butlan kararı sonrası dün sabah saatlerinde genel merkezde gerilim tırmandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı aracılığıyla verdiği tahliye dilekçeleri üzerine binaya giriş yapan polis, sert müdahalelerde bulundu.

Genel merkezin otopark girişinde yoğun biber gazı kullanıldı. O anlarda otopark girişinde hortumla gaz bulutuna su sıkarak partisini savunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz da nasibini aldı.

Onlarca polisin sallayarak kırdığı anlarla hafızalara kazınan otopark kapısındaki müdahalenin başladığı anlarda hortumla su sıkarak karşılık vermeye çalışan Deniz Yavuzyılmaz, biber gazı bulutunun arasında kaldı.

Nefes almakta ve etrafını görmekte zorlandığı görülen Yavuzyılmaz, su sıkmayı sürdürdü. Polis gazlı müdahalesine devam etti.

Polisin çok sayıdaki biber gazlı müdahalesinden nasibini alan Deniz Yavuzyılmaz'ın son hali müdahalenin sertliğini ortaya koydu.

Gözlerini açamayan ve yüzünün tahriş olarak kızardığı görülen Yavuzyılmaz'ın kendine gelmek için destek aldığı anlar da kayda geçti.

Deniz Yavuzyılmaz konuşmakta zorlanırken "Partimizi savunmak için her şeyi göze aldık" dedi.

