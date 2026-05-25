CHP Genel Başkanlığı makamının nasıl boşaltıldığı kayda geçti! Polisler koridora sığmamış

CHP Genel Merkezi'nde "mutlak butlan" kararı sonrası yaşanan tahliye krizinde sıcak görüntüler ortaya çıktı. Kapıların kırılarak girildiği binanın 12. katındaki makam odasının nasıl boşaltıldığı kayda geçti. Polisler o anlarda koridora sığmamış.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nde dün sabah saatlerinde başlayan tahliye gerilimi, emniyet güçlerinin müdahalesiyle doruk noktasına ulaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatları aracılığıyla yaptığı tahliye talebinin ardından polis ekipleri binayı abluka altına aldı. Çok sayıda partilinin toplandığı bina önünde tansiyon yükselirken, emniyet birimleri içeri girmek için biber gazlı ve plastik mermili müdahalede bulundu.

Genel merkez önünde barikat kuran yüzlerce polis, demir makasları kullanarak giriş kapısını kesti ve içeriye girdi. Müdahale sırasında biber gazı ve plastik mermilerin kullanılmasıyla bina içi adeta savaş alanına döndü. Emniyet güçlerinin ana hedefi, Özgür Özel ve yönetiminin bulunduğu 12. kattaki makam odası oldu.

Özgür Özel’in ise polislerin koridora girdiği anlarda soğukkanlılığını koruduğu ve yanındaki partililere, "Önce kadın arkadaşlar çıksın" diyerek asansöre yönlendirme yaptığı duyuldu.

Partililerin ve kadın çalışanların güvenli şekilde çıkışını sağlayan Özel, sürecin tamamlanmasının ardından kurmaylarıyla birlikte makam odasını ve genel merkez binasını terk etti.

POLİSLER KORİDORA SIĞMAMIŞ

Tahliye anlarına ilişkin servis edilen görüntülerde, makam katındaki asansör önünde ve koridorlarda yaşanan izdiham dikkat çekti. Onlarca polisin koridora açılan kapıya yığıldığı, dar alanda ekiplerin birbirini aşmakta zorlandığı görüldü.

Kamuoyunda tartışma yaratan bu görüntüler, "Özel'in tahliyesi için neden bu kadar kalabalık bir ekibe ihtiyaç duyulduğu" sorusunu gündeme getirdi.

Polis baskınıyla sonuçlanan tahliye süreci, Türk siyasi tarihinde genel merkez binalarında yaşanan en sert müdahale olarak kayda geçti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
CHP Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu
