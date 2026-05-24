Özgür Özel tebligatı yırttı: Koy bunu gelince görsün

Mutlak butlan kararı sonrası sabah saatlerinde başlayan tahliye tebliği krizi, polisin kapıları kırıp CHP'lilere biber gazlı ve plastik mermili müdahale ederek CHP Genel Merkezi'ne girmesiyle sonuçlandı.

Binayı en son terk eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tahliye tebliğini de o kargaşa devam ederken makamında aldı.

ÖZGÜR ÖZEL TEBLİGATI YIRTTI! "KOY BUNU GELİNCE GÖRSÜN"

CHP lideri özel butlan kararının kendisine teslim edildiği anda "Bunun için yıktılar baba ocağını" deyip kağıdı yırtıp attı. Özel yırttığı kağıtları yanındaki kişiye verip, "Koy masaya gelince görsün" dedi.