Kılıçdaroğlu polis baskınından rahatsız olmuş: Dilekçeyi kendisi vermişti

Mutlak butlan kararı sonrası tahliye sürecinde, CHP’de gerilim sabah saatlerinde genel merkeze gelen Kılıçdaroğlu destekçilerinin girişimleriyle tırmanmış, polisin biber gazlı ve plastik mermili operasyonla yeni bir boyuta taşınmıştı.

CHP Genel Merkezi'nde yaşananlar hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, rahatsızlık duyduğunu belirtirken; tahliye için emniyete verilen iki dilekçenin de kendisinin avukatı tarafından verilmiş olması akıllara geldi.

KILIÇDAROĞLU POLİS BASKININDAN RAHATSIZ OLMUŞ

Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Barış Yarkadaş'ın aktardığı bilgilere göre, Kemal Kılıçdaroğlu kendisini ziyaret eden milletvekillerine genel merkezdeki müdahale hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yaşananlara ilişkin açıklamasında CHP tarihinde ilk kez parti organlarının binaya alınmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bundan daha kötü ne olabilirdi? Biz sonuna kadar uzlaşma yolu aradık. Birlikte karar verme yolu aradık. Ancak tüm bu çabamız arkadaşlarımız tarafından karşılıksız bırakıldı. Ve ortaya benim de çok rahatsız olduğum bu tablo çıktı. Ancak bu tabloya kesinlikle biz yol açmadık" dedi.

TAHLİYE İÇİN DİLEKÇEYİ KENDİSİ VERMİŞTİ: GEREKENİN YAPILMASI...

Kılıçdaroğlu’nun "rahatsızlık" beyanına rağmen, genel merkez binasının boşaltılması sürecini başlatan adımların bizzat kendi avukatı Celal Çelik tarafından atıldığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Çelik, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne iki ayrı dilekçe vererek binanın tahliye edilmesini ve "gerekenin yapılmasını" talep etti.

Özgür Özel yönetimi ise Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerle dün saat 14.00 için randevulaştıklarını, ancak sabah saatlerinden itibaren bir grubun "mafyatik tiplerle" binaya girmeye çalıştığını söyledi.

Öğle saatlerinde gerçekleşen polis müdahalesinin ardından binadaki CHP'liler uzaklaştırılırken içeri giren Kılıçdaroğlu destekçilerinin çikolata dağıtması kameralara yansıdı. Polis baskını sonrası binayı terk eden Özgür Özel ise çalışmalarını Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki makam odasında sürdüreceğini duyurdu.