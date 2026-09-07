Elazığ’dan yürek yakan haber geldi: Trafik kazasında polis memuru hayatını kaybetti

Elazığ’da görev yapan bir polis memuru, geçirdiği trafik kazası sonrası hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Acı haberi İl Emniyet Müdürlüğü kamuoyuna duyurdu.

POLİS MEMURU MERT OZAN ŞİNDİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay, Elazığ’ın Palu ilçesinde meydana geldi. Palu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli olan polis memuru Mert Ozan Şindi, henüz bilinmeyen bir nedenle trafik kazası geçirdi. Kazada ağır şekilde yaralanan polis memuru için bölgeye derhal sağlık ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Mert Ozan Şindi, burada tedavi altına alındı. Şindi, doktorların tüm çabasına ve yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İl Emniyet Müdürlüğü’nün sanal medya hesabından yapılan duyuruda, “İlimiz Palu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Mert Ozan Şindi, trafik kazası sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Meslektaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.

VALİ HATİPOĞLU'NDAN AİLEYE TAZİYE ZİYARETİ

Öte yandan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, hastaneye giderek yaşamını yitiren polis memuru Mert Ozan Şindi’nin kederli ailesini ziyaret etti. Vali Hatipoğlu, acılı aileye başsağlığı ve taziye dileklerini iletti. Kazayla ilgili süreç takip ediliyor. (DHA)