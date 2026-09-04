Şırnak'ta trafik kazası geçiren polis hastanede şehit oldu
Şırnak'ta görevi başındayken geçirdiği trafik kazasında yaralanan polis memuru Melih Kaygusuz, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şehit polis memuru için başsağlığı mesajı yayımladı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde görevli polis memuru Melih Kaygusuz, 6 Temmuz'da görevi sırasında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralandı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Kaygusuz, yaklaşık iki aydır süren tedavisine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ
Polis memuru Melih Kaygusuz, 6 Temmuz'da Cizre ilçesinde görevi sırasında trafik kazası geçirdi. Kazada ağır yaralanan Kaygusuz, tedavi altına alındığı hastanede 3 Eylül'de yaşamını yitirdi.
BAKAN ÇİFTÇİ'DEN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Şırnak Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Melih Kaygusuz, 6 Temmuz'da görevi sırasında geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede 3 Eylül'de şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun."
(AA)