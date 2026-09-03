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Halk TV Türkiye Denizde erkek cesedi bulundu: Emekli polis olduğu ortaya çıktı

Denizde erkek cesedi bulundu: Emekli polis olduğu ortaya çıktı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin emekli polis memuru 58 yaşındaki Mustafa Ö. olduğu belirlendi.

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Denizde erkek cesedi bulundu: Emekli polis olduğu ortaya çıktı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu. İnceleme sonucunda cesedin emekli polis memuru 58 yaşındaki Mustafa Ö.’ye ait olduğu belirlendi.

ERKEK CESEDİNİ GÖRENLER İHBARDA BULUNDU

Olay, akşam saatlerinde Gölcük ilçesindeki Yüzbaşılar Sahili’nde meydana geldi. Deniz kıyısında hareketsiz halde bir erkeği görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

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CESET EMEKLİ POLİS MEMURUNA AİT ÇIKTI

Olay yerinde yapılan incelemede, hayatını kaybeden kişinin emekli polis memuru 58 yaşındaki Mustafa Ö. olduğu tespit edildi.

Mustafa Ö.’nün cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından morga kaldırıldı. Mustafa Ö.’nün kesin ölüm nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kocaeli Deniz
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