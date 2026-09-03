Denizde erkek cesedi bulundu: Emekli polis olduğu ortaya çıktı
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin emekli polis memuru 58 yaşındaki Mustafa Ö. olduğu belirlendi.
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu. İnceleme sonucunda cesedin emekli polis memuru 58 yaşındaki Mustafa Ö.’ye ait olduğu belirlendi.
ERKEK CESEDİNİ GÖRENLER İHBARDA BULUNDU
Olay, akşam saatlerinde Gölcük ilçesindeki Yüzbaşılar Sahili’nde meydana geldi. Deniz kıyısında hareketsiz halde bir erkeği görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
CESET EMEKLİ POLİS MEMURUNA AİT ÇIKTI
Olay yerinde yapılan incelemede, hayatını kaybeden kişinin emekli polis memuru 58 yaşındaki Mustafa Ö. olduğu tespit edildi.
Mustafa Ö.’nün cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından morga kaldırıldı. Mustafa Ö.’nün kesin ölüm nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı belirtildi.
Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi. (DHA)