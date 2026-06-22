Ekmek bıçağıyla ortalıkta terör estirdi: Sopayla müdahale ettiler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde B.Y., husumetlilerinin bulunduğu bir işletmeye elindeki ekmek bıçağı ile geldi.

Saat 13.50 sıralarında Türkkuyusu Mahallesi Hasan Reşat Öncü Caddesi'ndeki işletmeye gelen B.Y.; burada husumetlileri T.D., M.K.G., İ.M.Y., G.K. ve E.K.'ye elindeki ekmek bıçağıyla saldırdı.

Karşı taraf da ellerine geçirdikleri sopalarla kendilerini korumaya çalıştı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, B.Y.'yi suç aleti bıçakla yakalayarak gözaltına aldı.

ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Hastaneye götürülen B.Y.'nin yapılan doktor kontrolünde 2.7 promil alkollü olduğu, kolunda yüzeysel kesik bulunduğu belirlendi. Yaşanan kavga anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Görüntülerde; şüphelinin bıçakla olay yerine geldiği, diğer grubun ise sopa ile kendilerini korumaya çalıştığı, dükkanın kepengini kapatıp ardından tekrar açarak saldırıları savuşturmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)