Edirne'de şoförler epilepsi nöbeti geçiren için seferber oldular! O anlar kameraya yansıdı

Olay, önceki gün Edirne’de şehir içi ulaşım hizmeti veren bir midibüste meydana geldi. Araçta seyahat eden bir yolcunun aniden rahatsızlandığını fark eden diğer yolcular, durumu şoför Evren Mungan’a bildirdi. Yolcunun epilepsi nöbeti geçirdiğinin anlaşılması üzerine Mungan, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu yetkililere aktardı ve aracını yol kenarına çekti.

Yolcuların araçtan indiği sırada olay yerine başka bir midibüsün şoförü Serkan Erdemir de geldi. Mungan’a destek olan Erdemir ile birlikte hareket eden iki şoför, baygın durumdaki yolcuyu yere yan yatırarak sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi. Kısa süre sonra olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yolcuyu hastaneye götürerek tedavi altına aldı.

KOOPERATİF BAŞKANINDAN ŞOFÖRLERE TEŞEKKÜR

Olayla ilgili açıklama yayınlayan midibüsün bağlı olduğu S.S. 19 No’lu Serhad Birlik Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Aytaç Dilci, yolcu güvenliğini her zaman ön planda tuttuklarını belirtti. Dilci, “Şoförlerimize daha önce verdiğimiz ilk yardım eğitimlerinin faydasını bir kez daha gördüğümüz bu olay, eğitimli ve bilinçli personelin önemini gözler önüne sermiştir. Serhad Birlik olarak, yolcu güvenliğini her zaman ön planda tutuyor, şoförlerimizin bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimlerimize kararlılıkla devam edeceğiz. Amacımız, yalnızca ulaşım hizmeti sunmak değil, aynı zamanda yolcularımızın güvenliğini ve sağlığını da korumaktır. Duyarlılıkları, soğukkanlılıkları ve örnek davranışları nedeniyle şoför arkadaşlarımız Serkan Erdemir ve Evren Mungan’a teşekkür ediyor, yolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Unutmayalım, doğru zamanda yapılan ilk yardım hayat kurtarır” dedi. (DHA)