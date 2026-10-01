Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Salkımından tek tek ayıklanıyor: Tescilli lezzet Antep karası Avrupa'nın gözdesi

Salkımından tek tek ayıklanıyor: Tescilli lezzet Antep karası Avrupa'nın gözdesi

Gaziantep İslahiye'de tescilli 'Antep karası' üzümünün hasadının ardından kurutma mesaisi başladı. Emekçi kadınların tek tek ayıkladığı üzümler güneşe serilirken, elde edilecek 3 bin ton kuru ürün Avrupa'ya ihraç edilecek.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Salkımından tek tek ayıklanıyor: Tescilli lezzet Antep karası Avrupa'nın gözdesi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde coğrafi işaret tesciliyle korunan Antep karası üzümünde hasat maratonunun tamamlanmasıyla birlikte kurutma mesaisi başladı. Bölgedeki bağlardan toplanan salkımlar, kış aylarında sofralara ulaşmak ve Avrupa pazarına ihraç edilmek üzere hummalı bir hazırlıkla sergilere seriliyor.

Salkımından tek tek ayıklanıyor: Tescilli lezzet Antep karası Avrupa'nın gözdesi - Resim : 1

KADIN EMEKÇİLERDEN YOĞUN MESAİ

İlçeye bağlı 15 mahallede yetiştirilen üzümler, tarlalardan toplanarak kurutma alanlarına taşınıyor. Mevsimlik tarım işçisi kadın emekçiler tarafından salkımlarından tek tek tanelenen meyveler, sonbahar güneşinin altında kurumaya bırakılıyor. Hem sofralık hem de kurutmalık değeriyle öne çıkan ürün, bölge halkı için en önemli gelir kaynakları arasında yer alıyor.

Salkımından tek tek ayıklanıyor: Tescilli lezzet Antep karası Avrupa'nın gözdesi - Resim : 2

47 BİN DEKARDA HASAT TAMAMLANDI

Güneydoğu Anadolu'nun önemli meyve merkezlerinden olan ilçede, 17 bin dekar arazide Antep karası yetiştiriciliği yapılıyor. Yöredeki üreticiler ayrıca 30 bin dekar büyüklüğündeki alanda sofralık Hatun parmağı cinsi üzümün hasadını da tamamladı. Bağlardan elde edilen tonlarca mahsul, hem yaş meyve hem de geleneksel pekmez yapımında değerlendiriliyor.

Salkımından tek tek ayıklanıyor: Tescilli lezzet Antep karası Avrupa'nın gözdesi - Resim : 3

AVRUPA SOFRALARINA İHRAÇ EDİLİYOR

Sahadaki üretim hareketliliğini değerlendiren İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, tescilli meyvenin kış sofralarının vazgeçilmez çerezi olduğunu vurguladı. Sezon boyunca 3 bin ton kuru üzüm elde etmeyi hedeflediklerini belirten Erdoğan, mahsulün geniş bir tüketici kitlesine ulaştığını aktardı.

'Üzümlerin çavuşu' tezgaha çıkmadan tükeniyor: Bahçede 150 liraya kapışılıyor'Üzümlerin çavuşu' tezgaha çıkmadan tükeniyor: Bahçede 150 liraya kapışılıyor

Ürünün gördüğü ilgiyi ve ihracat potansiyelini dile getiren Osman Erdoğan, "Antep karası cinsi üzümün yaş olarak tüketilmesinin yanında pekmez yapılırken, aynı zamanda kurutularak piyasaya sürülüyor. Kurutulmasına başlanan üzümden bu yıl 3 bin ton kuru üzüm yapımı bekleniyor. Tescilli coğrafi işarete sahip kuru üzümlerimiz iç piyasanın yanında Avrupa'ya da ihracatı yapılıyor. Kuru üzüm aroması ve lezzetiyle özellikle kışın sofralarımızda çerez olarak tüketilmektedir" dedi.

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Gaziantep Tarım Hasat İhracat
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro