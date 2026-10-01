Salkımından tek tek ayıklanıyor: Tescilli lezzet Antep karası Avrupa'nın gözdesi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde coğrafi işaret tesciliyle korunan Antep karası üzümünde hasat maratonunun tamamlanmasıyla birlikte kurutma mesaisi başladı. Bölgedeki bağlardan toplanan salkımlar, kış aylarında sofralara ulaşmak ve Avrupa pazarına ihraç edilmek üzere hummalı bir hazırlıkla sergilere seriliyor.

KADIN EMEKÇİLERDEN YOĞUN MESAİ

İlçeye bağlı 15 mahallede yetiştirilen üzümler, tarlalardan toplanarak kurutma alanlarına taşınıyor. Mevsimlik tarım işçisi kadın emekçiler tarafından salkımlarından tek tek tanelenen meyveler, sonbahar güneşinin altında kurumaya bırakılıyor. Hem sofralık hem de kurutmalık değeriyle öne çıkan ürün, bölge halkı için en önemli gelir kaynakları arasında yer alıyor.

47 BİN DEKARDA HASAT TAMAMLANDI

Güneydoğu Anadolu'nun önemli meyve merkezlerinden olan ilçede, 17 bin dekar arazide Antep karası yetiştiriciliği yapılıyor. Yöredeki üreticiler ayrıca 30 bin dekar büyüklüğündeki alanda sofralık Hatun parmağı cinsi üzümün hasadını da tamamladı. Bağlardan elde edilen tonlarca mahsul, hem yaş meyve hem de geleneksel pekmez yapımında değerlendiriliyor.

AVRUPA SOFRALARINA İHRAÇ EDİLİYOR

Sahadaki üretim hareketliliğini değerlendiren İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, tescilli meyvenin kış sofralarının vazgeçilmez çerezi olduğunu vurguladı. Sezon boyunca 3 bin ton kuru üzüm elde etmeyi hedeflediklerini belirten Erdoğan, mahsulün geniş bir tüketici kitlesine ulaştığını aktardı.

Ürünün gördüğü ilgiyi ve ihracat potansiyelini dile getiren Osman Erdoğan, "Antep karası cinsi üzümün yaş olarak tüketilmesinin yanında pekmez yapılırken, aynı zamanda kurutularak piyasaya sürülüyor. Kurutulmasına başlanan üzümden bu yıl 3 bin ton kuru üzüm yapımı bekleniyor. Tescilli coğrafi işarete sahip kuru üzümlerimiz iç piyasanın yanında Avrupa'ya da ihracatı yapılıyor. Kuru üzüm aroması ve lezzetiyle özellikle kışın sofralarımızda çerez olarak tüketilmektedir" dedi.

(DHA)