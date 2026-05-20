Ebru teğmenin dönüşünü reddeden hakimin AKP’lilerle fotoğrafı çıktı! HSK’ya şikayet edildi

Kara Harp Okulu'nun 30 Ağustos 2024'teki mezuniyet töreninin bitmesinin ardından kılıç çatarak Subay Andı okuyan ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan teğmenler TSK'dan ihraç edilmişti. İhraç teğmenlerden Deniz Demirtaş, mahkemenin verilen kararı iptal etmesinin ardından göreve iade edilmişti.

EBRU TEĞMEN'İN AÇTIĞI DAVA REDDEDİLMİŞTİ

Demirtaş'ın göreve başlamasının ardından Kara Harp Okulu'nu birincilikle bitiren Teğmen Ebru Eroğlu'nun Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verilen ihraç kararının iptali için açtığı dava, Ankara 4. İdare Mahkemesi tarafından reddedilmişti.

RET KARARI VEREN HAKİMİN AKP'Lİ İSİMLERLE FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Sözcü'de yer alan habere göre, Ebru Eroğlu'nun ihraç kararının iptali için açtığı davayı reddeden Ankara 4. İdare Mahkemesi'nin başkanının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda çok sayıda AKP'li isimle fotoğrafı ortaya çıktı.

AKP'YE DESTEK PAYLAŞIMLARI DA VAR

Gündemi sarsan habere göre mahkeme başkanının AKP'li isimler ile fotoğraflarının yanı sıra AKP'yi destekleyen nitelikte paylaşımlar da görüldü.

O HAKİM HSK'YA ŞİKAYET EDİLDİ

Söz konusu gelişmelerin ortaya çıkmasının ardından ihraç teğmen Ebru Eroğlu'nun avukatları hakim hakkında HSK'ya başvuruda bulundu. Söz konusu şikayet başvurusunda hakimin siyasi paylaşımları gösterilerek 'tarafsızlık' ilkesini zedelediği savunuldu. Avukatlar teğmenler hakkında verilen kararların birbirinin aynısı olduğunu söyledi.