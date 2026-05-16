Düzgün Baba'nın ardından bir saldırı da Elif Ana Türbesi'ne! 1 şüpheli yakalandı

Tunceli'de Alevilerin ziyaretgahlarından biri olan Düzgün Baba'ya yönelik saldırının ardından Kahramanmaraş'tan da benzer bir haber geldi. Elif Ana Türbesi yerleşkesindeki Mehmet Baba heykeli de saldırıya uğradı.

Tunceli'de Alevilerin inanç merkezlerinden biri olan Düzgün Baba'da kaçak kazı yapıldığı ortaya çıktı. Her yıl binlerce Alevi vatandaşının ziyaret ettiği ve Düzgün Baba'nın "ayak izleri" kabul edilen nişaneler, kazılarak tahrip edildi. Bir saldırı haberi de Kahramanmaraş'tan geldi.

GÖZALTI VAR

Pazarcık ilçesinde bulunan Elif Ana Türbesi yerleşkesindeki Mehmet Baba heykeli de saldırıya uğradı. Soruşturma kapsamında Adıyaman’dan Pazarcık’a geldiği belirtilen M.S.Ç. isimli şahıs gözaltına alındı.

Saldırıya ilişkin Avrupa Maraş Girişimi / Europäische Initiative Maras e.V. (MARDEF) tarafından yapılan açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren kişinin olaydan bir gün önce Adıyaman’dan yola çıkarak Elif Ana Türbesi’ne geldiği, burada uzun süre kaldığı, ardından Antep ve Urfa güzergahını takip ettiği ve ertesi gün yeniden türbeye döndüğü ifade edildi.

HEYKELİ ATEŞE VERDİ

İlk olarak Elif Ana’ya ait heykele zarar vermeye çalışan saldırganın bunda başarılı olamayınca Mehmet Baba heykelini ateşe verdiği ve çevredeki bazı ağaçlara da zarar verdiği kaydedildi.

Yetkililerin saldırıyı “akıl sağlığı yerinde olmayan bir kişinin münferit eylemi” olarak değerlendirmesine tepki gösteren MARDEF, olayın planlı olabileceğine dikkat çekti.

Açıklamada, “Olayın tüm yönleriyle, varsa bağlantılarıyla birlikte aydınlatılmasını talep ediyoruz. Devlet yetkililerini olayı “münferit” olarak nitelendirip geçiştirmemeye, kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma yürütmeye çağırıyoruz. Halkımızı sağduyulu olmaya ve hiçbir provokasyona gelmemeye davet ediyoruz" denildi.

