Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Düzce'de katliam gibi kaza! Tarım işçilerini taşıyan araç TIR'la çarpıştı: 4 ölü 9 yaralı

Düzce'de katliam gibi kaza! Tarım işçilerini taşıyan araç TIR'la çarpıştı: 4 ölü 9 yaralı

Düzce'de tarım işçilerini taşıyan "patpat" ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Düzce'de katliam gibi kaza! Tarım işçilerini taşıyan araç TIR'la çarpıştı: 4 ölü 9 yaralı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde fındık işçilerini taşıyan ve patpat olarak adlandırılan araç ile sürücüsü öğrenilemeyen bir TIR çarpıştı.

Kazada 4 kişi hayatını kaybederken 9 kişi de yaralandı.

DÜZCE'DE KATLİAM GİBİ KAZA

Kaza, akşam saatlerinde Akçakoca-Alaplı kara yolunda meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen TIR ile patpatın çarpıştı.

Çarpışma sonucu yoldan çıkan TIR bir evin bahçesine devrilirken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Düzce'de katliam gibi kaza! Tarım işçilerini taşıyan araç TIR'la çarpıştı: 4 ölü 9 yaralı - Resim : 1

Kahreden kaza: 10 yaşındaki Güneş hayatını kaybettiKahreden kaza: 10 yaşındaki Güneş hayatını kaybetti

4 KİŞİ ÖLDÜ

Ekiplerin yaptığı incelemede ilk belirlemelere göre kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır 9 kişi yaralandı.

Düzce'de katliam gibi kaza! Tarım işçilerini taşıyan araç TIR'la çarpıştı: 4 ölü 9 yaralı - Resim : 3

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Karayolunda trafik akışı kontrollü sağlanırken, ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kaza Tır Düzce Hastane Yaralı
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro