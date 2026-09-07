Düzce'de katliam gibi kaza! Tarım işçilerini taşıyan araç TIR'la çarpıştı: 4 ölü 9 yaralı
Düzce'de tarım işçilerini taşıyan "patpat" ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde fındık işçilerini taşıyan ve patpat olarak adlandırılan araç ile sürücüsü öğrenilemeyen bir TIR çarpıştı.
Kazada 4 kişi hayatını kaybederken 9 kişi de yaralandı.
DÜZCE'DE KATLİAM GİBİ KAZA
Kaza, akşam saatlerinde Akçakoca-Alaplı kara yolunda meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen TIR ile patpatın çarpıştı.
Çarpışma sonucu yoldan çıkan TIR bir evin bahçesine devrilirken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
4 KİŞİ ÖLDÜ
Ekiplerin yaptığı incelemede ilk belirlemelere göre kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır 9 kişi yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Karayolunda trafik akışı kontrollü sağlanırken, ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor. (DHA)