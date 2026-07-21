Dut toplarken çatıdan düşen adam hayatını kaybetti

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Uşak'ın merkez ilçesinde dut toplamak için iki katlı binanın çatısına çıkan Ahmet Çalkan, düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

DUT TOPLARKEN CANINDAN OLDU

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Dördüncü Avcı Sokak üzerinde bulunan iki katlı binada meydana geldi.

Akşam saatlerinde dut toplamak için iki katlı binanın çatısına çıkan Ahmet Çalkan, bir süre sonra dengesini kaybederek aşağıya düştü.

ÇATIDAN DÜŞEN ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Civardakilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince adreste yapılan incelemelerde 57 yaşındaki Çalkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çatıdan düşerek hayatını kaybeden Ahmet Çalkan'ın cansız bedeni, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. (AA)