50 yaşındaki işçi inşaattan düşüp hayatını kaybetti: 'Koruyucu kıyafet yoktu'

Kocaeli’nin Derince ilçesinde, 4 katlı bir inşaatta çalışan 50 yaşındaki Atilla Öztürk dengesini kaybederek zemine düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

İNŞAAT İSKELESİNDEN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

Olay, saat 18.00 sıralarında Çınarlı Mahallesi Çene Suyu Caddesi'ndeki 4 katlı bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, iskelede çalıştığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybeden Atilla Öztürk, aşağıya düştü.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, işçi Atilla Öztürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme polisinin çalışmasının ardından Öztürk'ün cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

"KORUYUCU KIYAFETİ BİLE YOKTU"

Kocaeli Gündem gazetesinden Süriye Çatak Tek’in haberine göre, çevrede bulunan vatandaşlar inşaatta iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin olmadığını, işçinin üzerinde hiçbir koruyucu kıyafet bulunmadığını söyledi.

Yaşanan ölüm olayının ardından polis ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.