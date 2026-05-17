Dünyanın aradığı uyuşturucu taciri İstanbul'da ortaya çıktı

Emniyet Genel Müdürlüğü, uluslararası bir narkotik operasyonunun detaylarını duyurdu. MİT ile müşterek yürütülen istihbarat ve takip çalışmaları sonucunda, Hollanda makamları tarafından uluslararası seviyede kırmızı bülten çıkarılarak aranan W.A.L. isimli şahsın adresi tespit edildi. Düzenlenen operasyonla şüpheli, İstanbul'un Pendik ilçesinde yakalandı. Emniyet tarafından paylaşılan operasyon görüntülerinde; kar maskeli narkotik polislerinin bir dairenin kapısını kırarak içeri girdiği, şüpheliyi yere yatırıp kelepçelediği ve kapalı otoparkta bekleyen polis aracına bindirerek emniyete sevk ettiği anlar yer aldı.

KOKAİN TİCARETİ VE KARA PARA AKLAMA

Yakalanan W.A.L. isimli şahsın suç faaliyetlerine ilişkin bilgiler de açıklandı. Yapılan tespitlere göre şahsın, uluslararası suç örgütü lideri olan kardeşi J.L. ile birlikte hareket ettiği belirlendi. İkilinin birlikte kokain ticareti yaptığı ve bu suçtan elde edilen gelirleri akladığı saptandı.

"GENÇLİĞİMİZİ ÇALDIRMAYACAĞIZ"

Operasyonun başarıyla tamamlanmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan resmi açıklamada, uyuşturucu çeteleriyle mücadeleye yönelik kararlılık vurgulandı. Kurumun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Zehir tacirlerine karşı mücadelemiz nesillerimizi koruma mücadelesidir. Gençliğimizi, geleceğimizi çaldırmayacağız."