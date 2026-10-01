Dün adım adım ilerliyordu: Bugün durma noktasına geldi

İstanbul'da akşam saatlerinde iş çıkışıyla birlikte trafik adeta felç oldu. Dün aynı saatlerde yüzde 70 seviyelerinde seyreden ve sürücülere zor anlar yaşatan yoğunluk oranı, bugün neredeyse trafiği kilit haline getirdi.

Yağmurlar devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi verilerine göre trafik yoğunluk haritasında oran yüzde 89 olarak ölçüldü. Kentin ana arterlerinde ve köprü geçişlerinde araçlar dün adım adım ilerlerken bugün adım adım ilerlemekte bile zorlandı.

DÜN ARAÇLAR ADIM ADIM İLERLİYORDU, BUGÜN TRAFİK KİLİTLENDİ

Yoğunluğun tavan yapmasıyla birlikte kentin ulaşım haritası baştan sona kırmıza büründü. Özellikle E-5 ve TEM otoyolunun kritik noktalarında, bağlantı yollarında uzun araç kuyrukları oluştu.

YAĞIŞ DA TRAFİĞİ ETKİLEDİ, VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

Otobüslerde ve taksilerde saatlerce mahsur kalan vatandaşlar duruma tepki göstererek isyan etti. Yağışlı havanın da etkisiyle ilerlemekte güçlük çeken sürücüler ve yolcular evlerine ulaşabilmek için büyük çaba harcadı. Denetimlerin ve önlemlerin artırıldığı kent genelinde kilitlenen trafiğin ilerleyen saatlerde açılması bekleniyor.