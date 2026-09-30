Düne göre biraz nefes aldı, yine de ilerlemiyor: Sürücüler yollarda çakıldı kaldı

İstanbul'da mesai saatinin sona ermesi ve kent genelinde etkisini sürdüren yağışlı havanın da etkisiyle akşam saatlerinde ana arterlerde araç trafiği ciddi oranda arttı. Harita verilerine göre şehir genelindeki trafik yoğunluğu bugün de yüzde 69 seviyesini gördü.

Yoğunluk verileri düne oranla bir miktar az görünse de sürücüler yollarda ilerlemekte büyük güçlük çekti ve araçlar yollarda adım adım ilerledi.

MESAİ ÇIKIŞI YOLLAR YİNE DOLDU, METRELERCE KUYRUK OLUŞTU

İş çıkış saatinin gelmesiyle birlikte iş yerlerinden evlerine dönmek isteyen binlerce İstanbullu aynı anda yollara döküldü. Özellikle Avrupa Yakası'nda Şişli, Fatih, Bağcılar civarı ile Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir ve Maltepe hatlarındaki ana arterlerde araç kuyrukları kilometrelerce uzadı

ÜSTÜNE YAĞMUR DA TRAFİĞİ YAVAŞLATTI

Megakentin adeta bitmek bilmeyen klasik bir çilesi haline gelen trafik sıkışıklığı, yağışlı havanın olumsuz şartlarıyla birleşince sürücüler için saatler süren zorlu bir çileye dönüştü.

DÜNE ORANLA HAFİF BİR DÜŞÜŞ VAR

Trafik yoğunluk haritasındaki yüzde 69'luk oran genel tabloyu gözler önüne serdi. Her ne kadar bu oran haftanın diğer günlerine ya da düne oranla bir miktar az kalmış olsa da, köprü geçişleri ve bağlantı yollarındaki durma noktasına gelen akış vatandaşlara zor anlar yaşatmaya devam ediyor.