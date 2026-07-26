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Düğüne günler kala yürek yakan kaza! Nişanlısının yanında öldü

Muğla'da nişanlısıyla kahvaltıya gitmek isteyen Semih Uçar'ın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak bağ evine girdi. Kazada 27 yaşındaki Uçar hayatını kaybederken, nişanlısı Zeynep Yüksel yaralandı.

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Düğüne günler kala yürek yakan kaza! Nişanlısının yanında öldü

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin bağ evine çarpması sonucu Semih Uçar yaşamını yitirdi, nişanlısı Zeynep Yüksel ise yaralandı.

Kaza, saat 10.30 civarında Uğurlu Mahallesi’ndeki Keskin virajında yaşandı. Seydikemer’den Fethiye istikametine ilerleyen Semih Uçar, kullandığı aracın kontrolünü yitirdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil savrularak, kot farkı nedeniyle yolun altında bulunan bir bağ evine çarptı.

Düğüne günler kala yürek yakan kaza! Nişanlısının yanında öldü - Resim : 1Araçta sıkışan 27 yaşındaki Uçar olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan nişanlısı Zeynep Yüksel yaralandı.

Çevreden geçen sürücülerin ihbarı üzerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Düğüne günler kala yürek yakan kaza! Nişanlısının yanında öldü - Resim : 2

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DÜĞÜN HAZIRLIKLARI YAPIYORLARDI

Yaralı Zeynep Yüksel, olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Seydikemer Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Semih Uçar’ın cansız bedeni de aynı hastanenin morguna teslim edildi.

Düğün hazırlığı yaptıkları belirtilen çiftin, kahvaltı için bir restorana giderken kaza yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Düğüne günler kala yürek yakan kaza! Nişanlısının yanında öldü - Resim : 4

Düğüne günler kala yürek yakan kaza! Nişanlısının yanında öldü - Resim : 5

Düğüne günler kala yürek yakan kaza! Nişanlısının yanında öldü - Resim : 6

Düğüne günler kala yürek yakan kaza! Nişanlısının yanında öldü - Resim : 7

Düğüne günler kala yürek yakan kaza! Nişanlısının yanında öldü - Resim : 8

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kaza Muğla
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