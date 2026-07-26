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Halk TV Türkiye Son dakika | Antalya'da feci kaza! 5 kişi yaşamını yitirdi

Son dakika | Antalya'da feci kaza! 5 kişi yaşamını yitirdi

Son dakika haberi... Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen feci kazada uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi.

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Son dakika | Antalya'da feci kaza! 5 kişi yaşamını yitirdi
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde Taşağıl-Derebucak Yolu Beydiğin Mahallesi'nde kontrolden çıkan otomobil, uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Uçuruma inen ekipler, otomobildeki 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Antalya Valisi Hulusi Şahin kazaya ilişkin otomobilde 7 kişinin bulunduğunu ve 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Şahin, yaralı 2 kişiden birisinin hamile olduğunu, ekiplerin kaza yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. (AA)

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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