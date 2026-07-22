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Halk TV Türkiye Düğün konvoyu kabusa döndü! Anne öldü, 7 aylık bebeği yaralandı

Düğün konvoyu kabusa döndü! Anne öldü, 7 aylık bebeği yaralandı

Kayseri'de düğün konvoyundaki otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 29 yaşındaki Sultan Yazıcıoğlu yaşamını yitirdi. Kazada Yazıcıoğlu'nun 7 aylık bebeği ile 2 kişi yaralandı.

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Düğün konvoyu kabusa döndü! Anne öldü, 7 aylık bebeği yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde düğün konvoyundaki otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 29 yaşındaki Sultan Yazıcıoğlu hayatını kaybetti, 7 aylık bebeği A.Y. ile birlikte 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde üzerinde meydana geldi. B.Y. yönetimindeki 38 HDY 652 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol ayrımındaki bariyerlere çarptı.

ANNE HAYATINI KAYBETTİ, 7 AYLIK BEBEĞİ YARALANDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde, anne Sultan Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan Sultan Yazıcıoğlu'nun 7 aylık bebeği A.Y. ile birlikte N.Y. ve H.C., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Düğün konvoyu kabusa döndü! Anne öldü, 7 aylık bebeği yaralandı - Resim : 1

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Hayatını kaybeden Yazıcıoğlu'nun cenazesi ise otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kayseri Düğün Kaza
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