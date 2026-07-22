Mısır'da Türk turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 26 yaralı

Mısır'ın Şarm eş-Şeyh ile Kahire'yi birbirine bağlayan kara yolunun Ras Sadr bölgesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası, Türk turistlerin de bulunduğu tur konvoyunda paniğe neden oldu. Kazada 26 Türk vatandaşı, 4 Mısır vatandaşı ve 1 Azerbaycan vatandaşı olmak üzere toplam 31 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Şarm eş-Şeyh'ten Giza Piramitleri'ne doğru hareket eden 22 otobüslük tur konvoyunda yaşanan kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Şarm eş-Şeyh Uluslararası Hastanesi ile Tor Hastanesi'ne nakledildi.

Yetkililer, yaralanan Türk vatandaşlarının büyük bölümünün sağlık durumunun iyi ve stabil olduğunu, tedavilerinin hastanelerde sürdüğünü bildirdi.

BÜYÜKELÇİLİK HAREKETE GEÇTİ

Kazanın ardından Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, konsolosluk destek ekibinin vakit kaybetmeden olay yerine yönlendirildiğini açıkladı.

Büyükelçi Şen'in, yaralı Türk vatandaşlarının tedavi süreçlerinin aksamadan yürütülmesi amacıyla Mısır Sağlık Otoritesi Başkanı Ahmed el-Sobaky ile görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmede Sobaky, yaralıların sağlık durumlarının yakından takip edildiğini, tüm hastalara gerekli tıbbi müdahale ve tedavinin en iyi koşullarda sağlandığını ifade etti.

Büyükelçi Şen de kazanın ardından gösterilen hızlı müdahale ve sağlık hizmetleri nedeniyle Mısır sağlık makamlarına ve görev yapan doktorlara teşekkür etti. Yetkililerin, yaralı Türk vatandaşlarının tedavi süreçlerini yakından izlemeyi sürdürdüğü öğrenildi.