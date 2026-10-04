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Halk TV Türkiye Doğalgaz patlamasında ortalık savaş alanına döndü! 6 kişi yaralandı

Doğalgaz patlamasında ortalık savaş alanına döndü! 6 kişi yaralandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 4 katlı binanın 1’inci katındaki dairede doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangında 2 daire kullanılamaz hale gelirken, 6 kişi yaralandı.

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Doğalgaz patlamasında ortalık savaş alanına döndü! 6 kişi yaralandı

17 Eylül Mahallesi Sanayi Sokak'taki 4 katlı apartmanın 1’inci katındaki dairede yaşayan Hasan Çelikalp, iddiaya göre saat 06.00 sıralarında kahvaltı hazırlamak için mutfağa girdiğinde doğalgaz kaçağından şüphelendi.

Doğalgaz patlamasında ortalık savaş alanına döndü! 6 kişi yaralandı - Resim : 1

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ÇAY DEMLEMEK İSTERKEN TÜPÜ YAKTI, PATLAMA MEYDANA GELDİ

Çelikalp'in çay demlemek için ocak yerine mutfak tüpünü yakmasıyla patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte yangın çıkarken, bina sakinleri panikle kendilerini dışarı attı.

Doğalgaz patlamasında ortalık savaş alanına döndü! 6 kişi yaralandı - Resim : 3

Hasan Çelikalp ile evde ve üst kattaki dairede bulunan 5 kişi yaralanırken, yangın ihbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Doğalgaz patlamasında ortalık savaş alanına döndü! 6 kişi yaralandı - Resim : 4

2 daire kullanılamaz hale gelirken, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla kaldırıldıkları Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alınan yaralılardan Hasan Çelikalp'in vücudunda yanıklar olduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Balıkesir Doğalgaz Patlama
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