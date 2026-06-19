Güngören'de korkutan doğalgaz patlaması: 3 işçi hastaneye kaldırıldı

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İstanbul’un Güngören ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir binada doğalgaz hattının sökümü sırasında meydana gelen patlama paniğe neden oldu. Olayda yaralanan 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

Akıncılar Mahallesi Salcı Sokak’ta bulunan 5 katlı binada yürütülen dönüşüm çalışmaları sırasında öğle saatlerinde patlama yaşandı. Doğalgaz borularını sökmek için çalışan 3 işçi, henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamada yaralandı.

İŞÇİLER HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, daha sonra ambulanslarla hastaneye nakledildikleri öğrenildi.

Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemleri alırken, patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Olay anına tanıklık eden mahalle sakinlerinden Vildan Ünlü, evinde bulunduğu sırada büyük bir patlama sesi duyduğunu belirterek şunları söyledi:

“Ses çok şiddetliydi. İlk anda inşaattaki asansörün düştüğünü düşündüm. Sonradan doğalgaz kaynaklı bir patlama olduğunu öğrendik. Bildiğim kadarıyla 3 kişi yaralandı.” (DHA)