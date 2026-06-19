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Halk TV Türkiye Güngören'de korkutan doğalgaz patlaması: 3 işçi hastaneye kaldırıldı

Güngören'de korkutan doğalgaz patlaması: 3 işçi hastaneye kaldırıldı

İstanbul-Güngören'de korkutan bir patlama meydana geldi. Boşaltılan bir binanın doğalgaz sökümü sırasında gerçekleşen patlamada 3 işçi yaralandı.

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Güngören'de korkutan doğalgaz patlaması: 3 işçi hastaneye kaldırıldı

İstanbul’un Güngören ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir binada doğalgaz hattının sökümü sırasında meydana gelen patlama paniğe neden oldu. Olayda yaralanan 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

Akıncılar Mahallesi Salcı Sokak’ta bulunan 5 katlı binada yürütülen dönüşüm çalışmaları sırasında öğle saatlerinde patlama yaşandı. Doğalgaz borularını sökmek için çalışan 3 işçi, henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamada yaralandı.

Güngören'de korkutan doğalgaz patlaması: 3 işçi hastaneye kaldırıldı - Resim : 1

İŞÇİLER HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, daha sonra ambulanslarla hastaneye nakledildikleri öğrenildi.

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Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemleri alırken, patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Güngören'de korkutan doğalgaz patlaması: 3 işçi hastaneye kaldırıldı - Resim : 3

Olay anına tanıklık eden mahalle sakinlerinden Vildan Ünlü, evinde bulunduğu sırada büyük bir patlama sesi duyduğunu belirterek şunları söyledi:

“Ses çok şiddetliydi. İlk anda inşaattaki asansörün düştüğünü düşündüm. Sonradan doğalgaz kaynaklı bir patlama olduğunu öğrendik. Bildiğim kadarıyla 3 kişi yaralandı.” (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Patlama Doğalgaz
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