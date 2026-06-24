Dışişlerinde vahim iddia! Büyükelçilik imzalı sahte ödeme tutanaklarında kayıp 15 milyon dolar

CHP'li milletvekili Deniz Yavuzyılmaz sosyal medya hesabından vahim bir iddiayı belgeleri ile gündeme getirdi. İddiaya göre Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan'ın başkenti Astana’daki Büyükelçilik İdari Binası, Rezidans ve Lojman Binaları yapım işinde inşaat şirketi ile mahkemelik oldu.

Şirket kendilerine ödeme yapılmadığını öne sürüp dava açtı. Bakanlık ise ödemelerin yapıldığını gösteren tutanakları mahkemeye sundu. Ancak Deniz Yavuzyılmaz'ın aktardıklarına göre bu belgeler sahte ve sonradan üretilme belgeler...

BÜYÜKELÇİ'NİN İMZASI SAHTE!

Açılan dava sonucunda bakanlığın Ankara 12. İdare Mahkemesi’ne sunduğu 4 hakediş belgesindeki; Büyükelçi’nin, İdari Ataşe’nin ve Bölge Koordinatörü’nün adı, soyadı ile imzasının sahte olduğu aktarıldı.

DEĞERİ 15 MİLYON DOLAR!

Sahte imzalar ile üretilen belgelerin toplam tutarının ise 15 milyon 74 bin 542 dolar olduğu, güncel kurla değerinin 700 milyon lira olduğu ifade edildi.

"15 MİLYON DOLAR NEREDE?"

Deniz Yavuzyılmaz sosyal medya hesabından belgeleri de yayınlayıp bakanlığa, "Ödeme tutanaklarındaki imzalar sahte, belgeler üretilmiş olduğuna göre; Dışişleri Bakanlığının bu belgelere dayanarak kasasından çıktığını beyan ettiği para da, ilgili şirkete ödenmediğine göre; O halde bu paralar nerede? 15 Milyon Dolar kimlerin cebinde? Dışişleri Bakanlığı yetkililerine soruyorum! Nedir bu mahkemeye sunduğunuz sahte ödeme tutanakları? Derhal açıklayın!" sorusunu yöneltti.

Deniz Yavuzyılmaz'ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"Dışişleri Bakanlığı’nda buharlaştırılan milyonlar!

Mahkemelik olan;

Kazakistan’ın başkenti Astana’daki Büyükelçilik İdari Binası, Rezidans ve Lojman Binaları yapım işinde;

Dışişleri Bakanlığı’nın, inşaat şirketine yaptığı ödemeleri göstermek için mahkemeye sunduğu;

İlk 4 hakedişteki 15 milyon dolarlık ödeme tutanaklarının, üretilmiş belgeler olduğu ve sahte imzalı oldukları ortaya çıktı.

Yani şirket paramı ödemediniz diyor,

Dışişleri Bakanlığını mahkemeye veriyor.

Dışişleri Bakanlığı, bu parayı ödedik diyor,

Ancak mahkemeye sunduğu ödeme evrakları sahte çıkıyor.

Bu nasıl iş!

Dışişleri Bakanlığının, şirkete yapılan ödemelerle ilgili Ankara 12. İdare Mahkemesi’ne sunduğu;

İşin ilk 4 hakedişine ait ödeme tutanaklarındaki;

Büyükelçi’nin imzası sahte!

İdari Ataşe’nin imzası sahte!

Bölge Koordinatörü’nün adı, soyadı, imzası sahte!

Sahte imzalı ödeme tutanaklarının listesi

02.11.2007 tarihli sahte ödeme tutanağı, 1.539.518 Dolar tutarında düzenlenmiş.

06.11.2007 tarihli sahte ödeme tutanağı, 4.511.267 Dolar tutarında düzenlenmiş.

04.12.2007 tarihli sahte ödeme tutanağı, 4.511.874 Dolar tutarında düzenlenmiş.

31.12.2007 tarihli sahte ödeme tutanağı, 4.511.883 Dolar tutarında düzenlenmiş.

Sahte imzalı üretilmiş belgelerin toplam tutarı: 15.074.542 Dolar

Güncel kurla 700 Milyon Lira!

Ödeme tutanaklarındaki imzalar sahte, belgeler üretilmiş olduğuna göre;

Dışişleri Bakanlığının bu belgelere dayanarak kasasından çıktığını beyan ettiği para da, ilgili şirkete ödenmediğine göre;

O halde bu paralar nerede?

15 Milyon Dolar kimlerin cebinde?

Dışişleri Bakanlığı yetkililerine soruyorum!

Nedir bu mahkemeye sunduğunuz sahte ödeme tutanakları? Derhal açıklayın!

Önemli not: Bu skandalın ortaya çıkarılmasındaki emekleri için Barış Terkoğlu’na teşekkür ediyorum.

Sahte ödeme tutanakları"