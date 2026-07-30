Dışişleri Bakanlığı kararını verdi: İtalyan Lisesi Müdürü 'istenmeyen kişi' ilan edildi

İstanbul Özel İtalyan Lisesi'nde 123 gün süren öğretmen grevinin ardından 10 öğretmenin işten çıkarılmasıyla başlayan tartışmalarda dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Tez-Koop-İş Sendikası'nın yaptığı açıklamaya göre, okul müdürü Giuseppe Finocchiaro'nun yöneticilik görevi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sona erdirildi. Sendika, bunun ardından Dışişleri Bakanlığı'nın da Finocchiaro hakkında "persona non grata" (istenmeyen kişi) kararı aldığını açıkladı.

Sendika, söz konusu kararın Milli Eğitim Bakanlığı'nın talebi üzerine alındığını öne sürerken, bunun uluslararası hukukta en ağır diplomatik yaptırımlardan biri olduğunu savundu.

"ULUSLARARASI HUKUKTAKİ EN SERT YAPTIRIMLARDAN BİRİ"

Açıklamada, "persona non grata" kararının, bir devletin yabancı bir temsilci ya da idarecinin görevine son verilmesini ve ülkeyi terk etmesini istemesini ifade eden en ağır diplomatik uygulamalardan biri olduğu belirtildi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Sendikamız Tez-Koop-İş çatısı altında örgütlenen İstanbul Özel İtalyan Lisesi öğretmenlerinin 123 gün süren ve Türkiye özel öğretim kurumları emekçileri için tarihi bir zafer niteliği taşıyan grevin ardından, okul idaresinin kurumda yarattığı tecrit ve mobbing iklimine; intikam ve tasfiye operasyonuna karşı yürüttüğümüz kararlı mücadele bugün tarihi bir eşiğe ulaşmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arabuluculuğunda imzalanan resmi mutabakatı yok sayan ve 10 öğretmenimizin iş akitlerini haksız ve asılsız gerekçelerle fesheden Okul Müdürü Giuseppe Finocchiaro ile Müdür Yardımcısı Nida İntiba’nın yöneticilik görevleri, öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sona erdirilmiştir. Ardından yaşanan tarihi gelişme ise, T. C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın talebi üzerine, T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından Okul Müdürü Giuseppe Finocchiaro hakkında alınan “Persona Non Grata” (istenmeyen kişi) kararı olmuştur!

Kamuoyuna bu kararın ciddiyetini net olarak açıklamak istiyoruz: Diplomaside kullanılan Latince bir terim olan “Persona Non Grata”, kelime anlamıyla “istenmeyen kişi” demektir. Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi kapsamında bu karar bir devletin, kendi ülkesinde görev yapan yabancı bir temsilciye veya idareciye uygulayabileceği en sert diplomatik yaptırımlardan biridir.

Ev sahibi ülkenin anayasal düzenini ihlal etme, yetkilerini kötüye kullanma ve ciddi krizlere yol açma durumlarında başvurulan bu karar, ilgili devletin o temsilciye resmen “Bu kişiyi artık ülkemizde istemiyoruz, görevine devam edemez” demesinin uluslararası hukuktaki bağlayıcı karşılığıdır.

Bu karar doğrultusunda ilgili kişinin diplomatik ve idari statüsü tanınmaz, derhal görevine son verilir ve ülkeyi terk etmesi istenir.

İşte Özel İtalyan Lisesi Müdürü Giuseppe Finocchiaro’nun sürecin başından bu yana sürdürdüğü ayrımcı, sendika karşıtı ve emekçi düşmanı tutumu, uluslararası hukukta karşılığı en ağır yaptırımlardan biri olan bu radikal kararın alınmasına yol açmıştır!

Sendikamızın ve Özel İtalyan Lisesi Öğretmeni Üyelerimizin Tavrı Nettir:

Mesele kişilerin uyruğu veya kimliği değil; emeğe, emekçilere, sendikal haklara, Anayasa’ya, iç hukuka karşı takınılan saldırgan ve kibirli tutumdur!

Hiçbir diplomat, hiçbir idareci, hiçbir yönetim; öğretmenlerin anayasal örgütlenme hakkını gasp etme, 6356 sayılı Kanun’u ve altına imza attığı resmi mutabakatı yok sayma, sendikalı emekçileri işsizlikle ve tecritle cezalandırma imtiyazına sahip değildir!

Hukuku ve Eğitim Emekçilerinin Onurunu Hiçe Saymaya Çalışan Kibir Kaybetmiştir!

Müdür Giuseppe Finocchiaro’nun sergilediği tutum, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nı ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nu, Bakanlık huzurunda verilen taahhütleri, öğretmenlerin mesleki onurunu ve insanca yaşam hakkını açıkça hedef almıştır. Buna karşılık, gelinen noktada öğretmenlere yönelik baskı, tecrit ve tasfiye politikalarına devlet düzeyinde de geçit verilmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Müdürün yetkilerinin elinden alınarak istenmeyen kişi ilan edilmesi, meşru grevimizin ve kararlı direnişimizin haklılığını ve örgütlü mücadelenin gücünü bir kez daha kanıtlamıştır. Diplomasinin ve statülerin arkasına saklanarak yapılan sendika düşmanlığı kaybetmiştir!

Giuseppe Finocchiaro Gidecek; Öğretmenler Sınıflarına Dönecek!

Giuseppe Finocchiaro’nun istenmeyen kişi ilan edilerek yetkilerinin elinden alınması mücadelemiz açısından tarihi bir kazanımdır; ancak tasfiye operasyonu tüm sonuçları ile ortadan kaldırılmalıdır!

Haksız ve Asılsız Gerekçelerle İşten Çıkarılan 10 Öğretmen Derhal İşe İade Edilmeli, Yeni Fesihlerden Derhal Vazgeçilmelidir!

Grev zaferinin hemen ardından intikam duygusuyla iş akitleri feshedilen tüm üyelerimiz derhal sınıflarına, kürsülerine ve öğrencilerine kavuşturulmalıdır.

Resmi Mutabakata Uyulmalı; Öğretmenlerin Hakları Tanınmalıdır!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arabuluculuğunda imzalanan emsal niteliğindeki mutabakat metnine uyulmalı, öğretmenlerimizin ekonomik, sosyal ve sendikal hakları güvence altına alınmalıdır.

Okuldaki Mobbing, Baskı ve Tecrit İklimine Derhal Son Verilmelidir!"