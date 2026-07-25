Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye İtalyan Lisesi'nde müdür ve müdür yardımcısı görevden alındı! MEB'den soruşturma

İtalyan Lisesi'nde müdür ve müdür yardımcısı görevden alındı! MEB'den soruşturma

Türk öğretmenlerin günler süren grevinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın Özel İtalyan Lisesi'nde yürüttüğü soruşturma kapsamında okul müdürü ile müdür yardımcısının görevlerine son verildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
İtalyan Lisesi'nde müdür ve müdür yardımcısı görevden alındı! MEB'den soruşturma

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Özel İtalyan Lisesi'nde yürütülen idari soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan müfettiş raporu doğrultusunda okul müdürü Giuseppe Finocchiaro ile müdür yardımcısı Nida İntiba'nın yöneticilik görevlerine son verilirken, her iki yöneticinin imza yetkileri de iptal edildi. Karar, okul yönetimine resmi olarak tebliğ edildi.

Evrensel'deki habere göre, Bakanlık tarafından yürütülen incelemede, eğitim mevzuatı, resmi kabul şartları ve iş hukukuna aykırı olduğu değerlendirilen çok sayıda uygulamanın tespit edildiği belirtildi. 11 Mayıs 2026 tarihli Teftiş Kurulu Başkanlığı inceleme ve soruşturma raporuna dayandırılan kararın ardından okul yönetiminde idari değişikliğe gidildi.

Özel İtalyan Lisesi'nde Türk müdür başyardımcısı da işten çıkarıldı!Özel İtalyan Lisesi'nde Türk müdür başyardımcısı da işten çıkarıldı!

"TÜRK ÖĞRETMENLER MAĞDUR EDİLDİ"

Soruşturma raporunda okul yönetimine ilişkin dikkat çeken tespitlere de yer verildi. Raporda, haftalık ders programlarının adil şekilde düzenlenmediği ve bu nedenle Türk öğretmenlerin mağdur edildiği, resmi olarak eğitim yapılan günlerde derslerin idari kararla erken sonlandırıldığı ve öğrencilerin eğitim sürecinin olumsuz etkilendiği ifade edildi. Ayrıca, gerekli resmi izinlere sahip olmayan bazı kişilerin kayıt dışı şekilde eğitim-öğretim faaliyetlerinde çalıştırıldığı yönünde bulguların yer aldığı aktarıldı.

Grevin ardından Özel İtalyan Lisesi'nde işten çıkarmalar başladı: Sendika 'Alarm durumu' ilan ettiGrevin ardından Özel İtalyan Lisesi'nde işten çıkarmalar başladı: Sendika 'Alarm durumu' ilan etti

Kararın ardından Tez-Koop-İş Sendikası da yazılı bir açıklama yayımladı. Sendika, öğretmenlerin uzun süredir sürdürdüğü sendikal mücadelenin önemli bir aşamaya ulaştığını ancak sürecin tamamlanmadığını belirtti.

Açıklamada, 4 Haziran 2026 tarihinde toplu iş sözleşmesi niteliğinde bir mutabakat metninin imzalanmasına rağmen okul yönetiminin anlaşmaya uymadığı ve bugüne kadar 10 öğretmenin iş akdinin feshedildiği öne sürüldü. İşten çıkarmaların sendikal faaliyetlere karşı bir tutum olduğu savunulan açıklamada, hukuki girişimlerin yanı sıra ilgili kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlar nezdindeki başvuruların da sürdüğü ifade edildi.

Sendika, öğretmenlerin hak arama mücadelesine destek vermeye devam edeceklerini vurgulayarak, sürecin hem hukuki hem de idari boyutunun yakından takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Lise MEB
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro