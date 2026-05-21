Devlere ‘kaçak pırlanta’ operasyonu: Onlarca kişi hakkında gözaltı kararı verildi!

Özel Haber - Dinçer GÖKÇE

Pırlanta sektöründe geçen eylül ayında yapılan operasyondan sonra bir yenisi geçen Cuma sabahı yapıldı. Halktv.com.tr muhabirinin edindiği bilgilere göre yüzlerce polis, Kapalıçarşı başta olmak üzere bir dizi iş yerinde arama yaptı. Pırlanta sektörünün en büyük oyuncularını kapsayan soruşturmanın odağında Türkiye’ye ‘kaçak yollarla getirilen pırlantanın satışını’ yapmak yer alıyor.

SEKTÖRÜN DEVLERİ LİSTEDE

Edinilen bilgilere göre sektörün en önde gelen oyuncuları arasında yer alan Zen Pırlanta, Lema Pırlanta, Emel Diamond, Roberto Bravo, Belbak Kuyumculuk, Venta Pırlanta ve Fores Diamond soruşturma dosyasında adı yer alan markalardan birkaçı.

MÜFETTİŞLER DE ARAMA İŞLEMLERİNE KATILDI

Anılan şirketlerin merkez ve şubelerinde yapılan ve saatler süren arama işlemlerini, polis ekiplerinin yanı sıra Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından görevlendirilen vergi müfettişleri de yer aldı.

BİRLİĞİN ESKİ BAŞKANI DA GÖZALTI LİSTESİNDE

Soruşturma kapsamında 86 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor. Hakkında gözaltı kararı bulunan isimler arasında Roberto Bravo’nun sahibi Mustafa Kamar da bulunuyor. Kamar bir dönem Mücevher İhracatçıları Birliği’nin de başkanlığını yapmıştı.

43 KİŞİYEYE YÖNELİK DAVA AÇILDI

Bu arada, pırlanta sektörüne yönelik geçen eylül ayında da büyük bir operasyon yapılmıştı. 43 kişiyi kapsayan soruşturmada 30 kişi tutuklanmıştı. Sektörün en bilinen isimlerinden Atilla Karat’ın sahibi Atilla Anlı, Modern Kuyumculuk’un sahibi Gürkan Merim ile Can Tosun tutuklanan isimler arasındaydı.

Lizay Kuyumculuk’un sahibi Çağatay Serbest ise adli kontrol şartı ile serbest kalmıştı. Soruşturma süreci devam ederken Atilla Anlı adli kontrol şartı ise serbest kaldı. Şüphelere yönelik yürütülen soruşturma ise tamamlanarak iddianame hazırlandı. Anılan soruşturmada, piyasa değeri 1.7 milyar liralık değerli taşa el konulmuştu.