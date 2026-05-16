Dereye devrilen vincin operatörü kurtarılamadı

Kars'ın Kağızman ilçesinde görev için yola çıkan bir vinç operatörü, aracının dereye yuvarlanması sonucu yaşamını yitirdi. Olay, Çilehane köyü yakınlarında meydana geldi.

VİNÇ DEREYE YUVARLANDI

İl Özel İdaresi personeli Recep Aktaş (64), görev için vinçle ilçeye giderken henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

DİK YAMAÇTA ZORLU OPERASYON

Ekipler, dereye yuvarlanan vincin bulunduğu dik yamaçta uzun uğraşlar sonucu araca ulaşabildi. Yapılan incelemede, 64 yaşındaki operatör Recep Aktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aktaş'ın cesedi, güçlükle bulunduğu yerden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Kağızman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

YETKİLİLERDEN BAŞSAĞLIĞI

Kağızman Kaymakamı Okan Daştan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Fatih Tekcan, kaza yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Kars Valiliği, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Acı kaybımız" diyerek Aktaş ailesine başsağlığı diledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(AA)