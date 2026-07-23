Depozito iade ücreti düştü mü? Depozitolu şişe uygulamasında 1 TL ve 50 kuruş detayı netleşti

Kamuoyunda "Depozitosu Olan Ambalajlar" (DOA) uygulaması kapsamında vatandaşlara yapılan iade ödemelerinin düşürüldüğü yönünde iddialar gündeme geldi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında yer alan bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, iade sistemindeki ücretlendirme detayları ve işleyiş kuralları paylaşıldı.

MAKİNELERDE AMBALAJ BAŞINA 1 TL ÖDEME KESİNTİSİZ SÜRÜYOR

1 Temmuz itibarıyla Türkiye genelinde yaygınlaştırılan DOA Sistemi kapsamında, depozito iade makinelerine yapılan bireysel geri dönüşümlerde herhangi bir fiyat değişikliğine gidilmediği belirtildi. Sistemin ilk duyurulduğu günden bu yana belirlenen ambalaj başı 1 TL'lik teşvik bedeli uygulamasının, kesintisiz bir şekilde aynı tutar üzerinden devam ettiği aktarıldı.

GÜNLÜK 200 AMBALAJ LİMİTİ VE TOPLU İADELER

Sistemde kullanıcı başına günlük 200 ambalajlık makine limiti bulunuyor. Bu limite takılmadan yüksek miktarda geri dönüşüm yapmak isteyen vatandaşlar için alternatif bir yöntem sunuluyor. Yüksek hacimli ve toplu iade işlemleri için "Sayma ve Doğrulama Merkezleri" hizmet veriyor.

TOPLU İADELERDE 50 KURUŞ UYGULANMASININ NEDENİ

Resmi açıklamaya göre, yalnızca Sayma ve Doğrulama Merkezleri'nde gerçekleştirilecek olan yüksek hacimli ve toplu iadelerde ambalaj başı teşvik bedeli 50 kuruş olarak uygulanıyor. Vatandaşların günlük makine sınırını aşan toplu teslimatlarında bu merkezleri alternatif olarak kullanabileceği ifade edildi.

DOA SİSTEMİNİN AMACI NEDİR?

Yetkililer, geri dönüşüm kültürünün yaygınlaştırılması ve içecek ambalajlarının atık yerine değerli bir ham madde olarak ekonomiye kazandırılması amacıyla hayata geçirilen DOA Sistemi'nin vatandaşlar tarafından ilgi gördüğünü ve sürecin yürütülmeye devam ettiğini bildirdi. Açıklamada ayrıca, asılsız iddialara itibar edilmemesi ve yalnızca yetkili resmi makamlar tarafından paylaşılan bilgilerin dikkate alınması gerektiği vurgulandı.