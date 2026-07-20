DOA Sistemi geri dönüşüm işçilerine kar ettirecek: Eskiden alan yoktu şimdi 1 liradan satıyoruz

Türkiye'de 1 Temmuz itibarıyla uygulanmaya başlanan Depozitosu Olan Ambalajlar Sistemi'nin (DOA), geri dönüşüm işçilerinin gelirini olumsuz etkilediği yönündeki sosyal medya iddialarına, hem Türkiye Çevre Ajansı hem de sahada çalışan toplayıcılar karşı çıktı.

Türkiye Çevre Ajansı'ndan yapılan açıklamada, sahada gerçekleştirilen gözlem ve görüşmeler doğrultusunda Sokak Toplayıcıları Derneği Başkanı ile çok sayıda toplayıcının sistemi desteklediği belirtilerek, DOA'nın kayıtlı, sürdürülebilir ve daha güvenli bir yapı oluşturacağına inandıkları ifade edildi.

26 yıldır geri dönüşüm işçisi olduğunu söyleyen Sıdık Haytar, "Eskiden elimde gördüğünüz bu şişe çöptü, kimse dönüp bakmıyordu. Şimdi ise tanesini 1 liradan satıyoruz. Günlük ortalama 500 şişe topluyorum. Bu da günlük 500 lira, aylık yaklaşık 15 bin lira gelir demek. Çocuklarımızın okul masraflarına katkı sağlıyor. Eskiden pet şişenin kilosunu 23 liraya satıyorduk, şimdi yaklaşık 70 liraya denk geliyor. Cam şişeleri ise eskiden alan yoktu, şimdi onları da 1 liradan satıyoruz. Bu uygulama yürürlüğe girdikten sonra daha avantajlı olduk, daha fazla faydalandık. Sokaklardan daha rahat topluyoruz. 'Sistem bizi mağdur etti' yönündeki iddialar doğru değil, kesinlikle öyle bir şey yok" dedi.

'BU UYGULAMA ÇIKTIKTAN SONRA İŞİMİZ DAHA DA İYİ OLDU'

Sokak toplayıcısı Abuzer Aytaç ise, "Eskiden bunların tanesi çöptü, kimse almıyordu. Şimdi tanesi 1 lira olduğu için günde yaklaşık 2 bin adet topluyoruz. Aylık gelirimiz de yaklaşık 60 bin liraya ulaşıyor. Bu uygulama çıktıktan sonra işimiz daha da iyi oldu. Eskiden değeri olmayan ambalajlar artık gelir kaynağı haline geldi. Tanesi 1 lira olduğu için herkes bunları toplamaya başladı" diye konuştu. (DHA)