Deniz ulaşımına fırtına engeli! Seferler peş peşe iptal edildi

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Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bugün gerçekleştirilmesi planlanan 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İptal edilen seferler arasında Bursa-İstanbul, İstanbul-Bursa ve Armutlu bağlantılı seferler bulunuyor.

SEFERLER OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ

BUDO'nun internet sitesinde yapılan duyuruya göre, saat 08.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ve İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

09.30 VE 10.00 SEFERLERİ DE İPTAL

Saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ile Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) seferleri de gerçekleştirilemedi. Saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş) seferi de iptal edildi.

ÖĞLE SEFERLERİ DE LİSTEDE

Saat 11.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas) seferlerinin yanı sıra 13.00'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferi de iptal edildi. (DHA)