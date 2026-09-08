Deniz Bayramoğlu Halk TV'deki ilk yayınında zirveye oturdu

Halk TV, yeni yayın döneminde de izleyicilerinin desteği ile yoluna zirvede devam ediyor.

Halk TV ailesinin yeni üyesi Deniz Bayramoğlu, dünkü (7 Eylül) ilk gün yayınında tüm dilimlerde ve tüm kategorilerde rakiplerini geride bıraktı.

"TÜM KATEGORİLERDE BİRİNCİ"

Bayramoğlu, reyting sonuçlarını sosyal medya hesabında "İlk günün karnesini aldık. Gün Doğarken tüm kategorilerde birinci… Bu, canla başla çalışan ekibimizin ve en çok da Halk TV izleyicisinin başarısıdır. Onların güvenine layık olmak için çalışmaya devam edeceğiz." notuyla paylaştı.

Deniz Bayramoğlu ile Gün Doğarken, hem AB, hem ABC hem de total izleyici ölçümünde zirveye oturdu.

Bayramoğlu, her üç kategoride de reyting sonuçlarını paylaştı.

Deniz Bayramoğlu ile Gün Doğarken hafta içi her sabah saat 07.00-11.00 arasında yayınlanıyor.

Deniz Bayramoğlu'nun Halk TV ailesine katılımını Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu geçtiğimiz hafta duyurmuştu. Mahiroğlu, "Sevgili Deniz’le tanıştığımız günden beri bir gönül birliği içindeydik. Birlikte yol yürümeyi hep istedik ama kısmet bugüneymiş. Halk TV ailesine katılan Deniz Bayramoğlu‘na hoş geldin diyor, başarılarının devamını diliyorum." mesajını paylaşmıştı.