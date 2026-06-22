Darp izleri görüntülendi! Açlık grevindeki öğretmenlerden polis şiddetine suç duyurusu

Taban maaş hakkı ve mülakat mağduriyetlerine karşı Ankara’da açlık grevi başlatan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyelerine polis dün akşam sert müdahalede bulundu. Vücutlarında darp izlerine rastlanılan öğretmenlerin suç duyurusunda bulunacakları öğrenildi.

Milli Eğitim Bakanlığı önündeki nöbetlerinin ardından hakları için açlık grevine başlayan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri ile mülakat mağduru öğretmenlerin dün akşam Madenci Anıtı’na gerçekleştirmek istediği yürüyüş, polisin sert müdahalesiyle engellendi. TOMA ve kalkanlarla öğretmenleri ablukaya alan emniyet güçleri, aralarında açlık grevinde olan eğitimcilerin de bulunduğu gruba biber gazıyla müdahale etti.

"NEFESSİZ KALDIK"

Yaşananları Gazete Pencere’ye anlatan açlık grevindeki öğretmenlerden Burcu Çıra, anayasal yürüyüş haklarını kullanmak üzere sendika binası önünde toplandıkları andan itibaren hedef alındıklarını belirtti. Çıra, polisin öğretmenlerin açlık grevinde olduğunu bilmesine rağmen yüzlerine biber gazı sıkılarak nefessiz bırakılmaya çalışıldıklarını ifade etti.

Müdahale anında kalkanların arkasından tekmelendiklerini, yere düşürülüp üzerlerine basıldığını ve boğazlarının sıkıldığını ifade eden Burcu Çıra, maruz kaldıkları şiddeti şu sözlerle özetledi:

"Yerde şiddet uygularken yeniden yüzümüze, vücudumuza gaz sıktılar. Tamamen etkisizleştirmek, bütün öfkesini kusmak için an kolluyorlar gibiydi. Bir savaş alanı vardı ve o ortamda öğretmenler düşmanmış gibi bir muameleye maruz kaldı. Bu resmen düşman hukukudur."

Çıra ayrıca, yaralanan arkadaşları için çağırdıkları ambulansların engellendiğini ve polisin hızını alamayarak sendika binasının içine de biber gazı attığını söyledi. Sendika Genel Başkanı’nın ise ters kelepçe takılarak ve tüm vücuduna gaz sıkılarak gözaltı aracına bindirildiğini aktardı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAKLAR

Çıra, tüm baskılara rağmen direnişe devam edeceklerini şu sözlerle ilan etti:

"Komik olan, bunun bizi yıldıracağını düşünmeleri. Yine sabah oldu ve sendikamızdayız. İlk günkü kararlılıkla açlık grevine devam ediyoruz. Milli Eğitim Komisyonu toplanana, Çalışma Bakanlığı söz verdiği toplantıyı yapana, taban maaş kanunu geri gelene ve mülakat mağdurlarının atanma hakkı verilene kadar Ankara’yı terk etmiyoruz. Bizi ya kabul edecekler ya da buradan kazıyacaklar."

Vücutlarında morluklar, darp izleri ve gaz yanıkları bulunan öğretmenlerin, maruz kaldıkları orantısız güç ve şiddet nedeniyle suç duyurusunda bulunmaya hazırlandığı öğrenildi.