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Son Dakika | Açlık grevindeki bir öğretmen daha hastaneye kaldırıldı!

Son dakika haberi... Ankara'da özel sektör öğretmenlerinin açlık grevinin beşinci gününde rahatsızlanan bir öğretmen daha hastaneye kaldırıldı.

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Son Dakika | Açlık grevindeki bir öğretmen daha hastaneye kaldırıldı!
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Ankara’da hak taleplerini duyurmak amacıyla açlık grevi başlatan özel sektör öğretmenleri ile mülakat mağduru öğretmenlerin eylemi beşinci gününe girdi. Eylem sırasında rahatsızlanan bir öğretmen hastaneye kaldırıldı. Eylemin dördüncü gününde de iki öğretmen rahatsızlanmıştı.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, açlık grevinin beşinci gününde bir öğretmenin sağlık sorunları nedeniyle hastaneye sevk edildiğini duyurdu.

Son Dakika | Açlık grevindeki bir öğretmen daha hastaneye kaldırıldı! - Resim : 1

Sendika açıklamasında yetkililere çağrıda bulunularak, “Öğretmenleri yok saymanızın sonuçlarının vebalini almak istemiyorsanız bugün bizimle görüşürsünüz” ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Öğretmenler, çalışma koşulları ve özlük haklarına ilişkin taleplerini dile getirmek amacıyla Ankara’da eylem başlatmıştı.

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Hak arayışları sırasında polis müdahalesiyle karşı karşıya kalan özel sektör öğretmenleri ile mülakat mağduru öğretmenler, yaptıkları açıklamada, “Bizi açlığa mahkum eden politikaları elimizin tersiyle itiyoruz. Yoksulluğu ve güvencesizliği derinden yaşıyoruz. Öğretmenlere reva görülen koşulları kabul etmiyoruz. Verilen sözler tutulana, eğitim komisyonu toplanana ve müzakere masası kurulana kadar açlık grevini sürdüreceğiz” demişti.

Eylemin dördüncü gününde de sağlık sorunları yaşayan iki öğretmen hastanede tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Öğretmen Açlık Grevi Ankara
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