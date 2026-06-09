Dağ yürüyüşünde yaralı halde mahsur kaldı: Askeri helikopterle kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Çorum’da dağ yürüyüşü sırasında kaybolan ve sarp arazide yaralı halde mahsur kalan bir vatandaşın kurtarıldığını açıkladı.

Hava Kuvvetleri’nin Merzifon’daki 203’üncü Personel Kurtarma Filo Komutanlığı’ndan bölgeye sevk edilen helikopterle, mahsur kalan vatandaşın bulunduğu yerden alındığı bildirildi.

Kurtarılan vatandaşın helikopterle hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındığı belirtildi.

Millî Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Vatandaşımız için zamana karşı yarış. Çorum ili Kargı ilçesinde dağ yürüyüşü sırasında kaybolan ve sarp arazide yaralı olarak mahsur kalan vatandaşımız için Hava Kuvvetlerimizin Merzifon’daki 203’üncü Personel Kurtarma Filo Komutanlığı'ndan bir helikopter bölgeye sevk edildi. Kahraman pilotlarımız ve kurtarma ekiplerimiz tarafından sarp alandan başarıyla tahliye edilen vatandaşımız, sağlık ekiplerine teslim edilerek Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. (DHA)