Dağda kalp krizi geçirdi! Askeri helikopterle kurtarıldı

Malatya’da mantar toplamak amacıyla dağa çıkan bir kişi kalp krizi geçirdi. Engebeli bölgede mahsur kalan vatandaş, askeri helikopterle sevk edildiği hastanede yoğun bakıma alındı. Vatandaşın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

DAĞDA KALP KRİZİ GEÇİRDİ, AKRABASI YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNDU

Olay, öğlen saatlerinde Malatya Yeşilyurt'taki Yeşilyurt ilçesine bağlı Kozluk Mahallesi’nde yaşandı. 55 yaşındaki İrfan Kaygusuz, akrabası 47 yaşındaki Selim Kaygusuz ile birlikte mantar toplamak için dağa çıktı. Bir süre sonra Selim Kaygusuz kalp krizi geçirdi. Akrabası hemen 112'yi arayarak yardım istedi.

BÖLGE SARP OLUNCA HELİKOPTER İSTENDİ

Olay yerine AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ancak dağlık alan çok dik ve engebeli olduğu için ekipler yürüyerek ulaşamadı. Bunun üzerine 2. Ordu Komutanlığı'ndan helikopter istendi ve Tulga Kışlası'ndan bir askeri helikopter havalandı.

ASKERİ HELİKOPTERLE KURTARILDI

Kısa sürede bölgeye ulaşan askeri helikopter, kalp krizi geçiren Selim Kaygusuz'u tahliye ederek Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı. Acil Servis'te tedaviye alınan Kaygusuz'un durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. (DHA)