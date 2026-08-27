Çorum'da başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

Çorum’da Çepni Mahallesi Fen Lisesi 35’inci Sokak’ta dün akşam yolda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekipleri, yerde hareketsiz yatan kişinin Ümit Yılmaz olduğunu ve başından silahla vurulduğunu belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde Yılmaz’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yılmaz’ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından bölgede inceleme yapan polis ekipleri, yaşananlarla ilgili soruşturma başlattı. Olayın nasıl meydana geldiği ve Yılmaz’ın ölümüne ilişkin detayların yürütülen soruşturma sonucunda netlik kazanması bekleniyor. (DHA)