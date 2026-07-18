Çocuk istismarına karşı 3 yıllık nöbet bitti: Ensar Vakfı skandalındaki isim merkeze çekildi

Karaman’da Ensar Vakfı’na bağlı yurtlarda 45 çocuğa tecavüz edilmesi skandalıyla ilgili hakkında soruşturma açılan 3 yöneticiden biri olan dönemin Karaman Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, 2023 yılında Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü olarak görevlendirildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kendi ifadesiyle "en güvendiği arkadaşlarından biri" olan ve AKP'li isimlerin sık sık ziyaret ettiği Sultanoğlu'nun ödül gibi atamasına tepki gösteren

Psikolog Emine Gizem Çetiner, çocuk istismarına karşı 3 yıldır sürdürdüğü nöbeti sona erdirdi.

ÇOCUK İSTİSMARINA KARŞI 3 YILLIK NÖBET BİTTİ

Cumhuriyet'ten Rengin Temoçin'in haberine göre, Sultanoğlu'nun merkeze çekilmesinin ardından Çetiner eylemini sonlandırdı.

Çetiner, bunun çocuk istismarına karşı verdiği mücadelenin sona erdiği anlamına gelmediğini vurgulayarak, üç yıl boyunca psikolojik ve fiziksel baskılarla karşılaştığını, zaman zaman yalnız kaldığını ancak istismara uğrayan çocukları düşünerek mücadelesinden vazgeçmediğini söyledi.

Eylemi sayesinde bir kişinin bile çocukların yaşadıklarını sorgulamasının ya da çocuk istismarına karşı sessiz kalmamayı öğrenmesinin önemli olduğunu vurgulayan Çetiner, verdiği mücadelenin amacına ulaştığını ifade etti.

Çetiner şunları söyledi:

"Bu üç yıl benim için kolay geçmedi. Psikolojik, fiziksel baskılar yaşadım. ‘Vazgeç’ diyenler oldu, ‘Boşuna uğraşıyorsun’ diyenler oldu. Bazen tek başıma kaldım, bazen çok yoruldum. Ama her vazgeçmeyi düşündüğümde, istismara uğrayan o çocukları hatırladım. Onlar yaşadıkları acıdan kaçamazken benim mücadeleden vazgeçmeye hakkım olmadığını düşündüm. Bu üç yıl boyunca eylem sayesinde bir kişi bile dönüp ‘Çocuklara ne oldu?’ diye sorduysa, bir kişi bile çocuk istismarına karşı sessiz kalmamayı öğrendiyse verdiğim mücadele amacına ulaşmıştır"

ENSAR VAKFI SKANDALINDAKİ İSİM MERKEZE ÇEKİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları kapsamında Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Hasan Kökrek, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü olarak atandı.

Ensar Vakfı'ndaki çocuk istismarı skandalından soruşturmalık olan İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu ise merkeze çekildi.

Atama kararlarının ardından Asım Sultanoğlu ve Hasan Kökrek’in önümüzdeki günlerde yeni görevlerine başlaması bekleniyor.