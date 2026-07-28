Çip devinden dev yapay zekâ hamlesi: 34 şirket birleşti

Nvidia'dan yapılan açıklamaya göre, "Açık Güvenli Yapay Zeka İttifakı" (Open Secure AI Alliance), açık teknolojiler kullanarak güvenlik açıklarını gidermeyi ve ifşa etmeyi hedefliyor. Son dönemde yaşanan Hugging Face güvenlik ihlalinin, siber savunucuların kendi altyapılarında çalıştırabilecekleri açık ve gelişmiş yapay zeka sistemlerine duyulan ihtiyacı ortaya koyduğu ifade edildi.

İTTİFAKIN HEDEFLERİ

Açıklamada, ittifakın temel amacının dünyanın her yerindeki siber savunucuların güvenebilecekleri ve kontrol edebilecekleri açık araçlara erişimini sağlamak olduğu vurgulandı. Şirketler ile ülkelerin açık ve gelişmiş savunma araçlarına sahip olmasının önemine dikkat çekildi.

KATILIMCILAR ARASINDA DİKKAT ÇEKEN EKSİKLİKLER

Adobe, Cisco, Microsoft, IBM, Dell Technologies, Palantir ve diğer birçok büyük kurumun ilk ortaklar arasında yer aldığı bildirildi. Ancak yapay zeka alanında öne çıkan şirketlerden OpenAI, Anthropic ve Google'ın açıklanan ortaklar arasında yer almaması dikkat çekti.

(AA)