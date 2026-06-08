Halk TV Türkiye CHP'nin grup toplantısı Meclis ajandasına eklendi

CHP'nin grup toplantısı Meclis ajandasına eklendi 9 Haziran’da yapılacak TBMM grup toplantısı konusunda hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu açıklamada bulundu. TBMM ajandasında ise CHP Grup Toplantısı’nın saat 13.30’da Büyük Salon’da gerçekleştirileceği yer aldı.