CHP'nin grup toplantısı Meclis ajandasına eklendi
9 Haziran’da yapılacak TBMM grup toplantısı konusunda hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu açıklamada bulundu. TBMM ajandasında ise CHP Grup Toplantısı’nın saat 13.30’da Büyük Salon’da gerçekleştirileceği yer aldı.
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CHP’de mahkemenin mutlak butlan kararı sonrasında yaşanan yönetim tartışmaları yeni bir boyut kazandı. Genel başkanlık görevinden alınmasının ardından CHP Grup Başkanı olarak yeniden seçilen Özgür Özel, 9 Haziran’da grup toplantısının yapılacağını belirterek, toplantıda grup başkanvekillerinin açılış yapacağını ve kendisinin konuşacağını söyledi.
Mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunduğu yazıda, 9 Haziran’daki grup toplantısında CHP Genel Başkanı sıfatıyla sunuş konuşmasını kendisinin yapacağını bildirdi.
Açık olarak yayımlanan TBMM ajandasında 13.30'da CHP Grup toplantısının gerçekleşeceği yer aldı.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi