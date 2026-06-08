Son Dakika | Kılıçdaroğlu'ndan kurultay açıklaması

'Mutlak butlan' kararıyla göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu, 11 Haziran'dan itibaren CHP'de kurultay sürecini başlatacaklarını duyurdu.

KILIÇDAROĞLU "KURULTAY SÜRECİ BAŞLAYACAK" DEDİ

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Biz, farklı fikirlerimizle zenginleşerek büyüyen ve aynı amaç etrafında kenetlenen dev bir aileyiz. Birbirimize rakip değiliz; bizler, Cumhuriyet Halk Partisi’nin omuz omuza yürüyen evlatlarıyız. Hedefimiz net: Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında adaleti, demokrasiyi tesis etmek ve milletimizin çağdaş uygarlık hedefini gerçekleştirmektir. 11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz."

Kılıçdaroğlu'nun, partililerin yoğun talepte bulunduğu olağanüstü kurultay için net bir tarih vermemesi dikkat çekerken; doğrudan olağanüstü kurultayı mı toplayacağı, yoksa mahalle kongrelerinden başlayarak 7-8 aya yayılan normal bir süreci mi başlatacağı henüz netlik kazanmadı.

Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin ise mevcut delege yapısıyla kurultaya gitme niyetinde olmadığı öğrenildi.

Partide tartışmalara yol açan grup toplantısı ile ilgili de açıklama yapan Kılıçdaroğlu, salı günü TBMM'de CHP Grup Toplantısı düzenleyeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Tüm örgütümüzü yarınki grup toplantımızda tek yürek olmaya, sağduyu ve yoldaşlık bağıyla kenetlenmeye davet ediyorum."

ÖZGÜR ÖZEL "DERHAL KURULTAY" DEMİŞTİ

CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel ise partinin anketlerde birinci sırada olduğuna dikkat çekerek, yargı kararının bu ilerleyişin önüne geçeceğini ifade etmiş ve derhal kurultaya gidilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Öte yandan 900'den fazla CHP delegesi Kılıçdaroğlu'nun derhal kurultay kararı alması için imza toplarken, partinin seçilmiş sözcüsü Zeynel Emre de 25 Temmuz'dan önce kurultay yapılmaması halinde seçime girilememe riski doğabileceğine dikkat çekmişti.

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan da Kılıçdaroğlu'nun kurultay için net tarih vermemesine dikkat çekti.

Halk TV'de Kürşad Oğuz'un sunduğu Rota'ya konuk olan Tezcan, "Günü belirli bir kurultaya ihtiyacımız var. 26 Temmuz'dan önce olağanüstü kurultay düzenlenmeli." dedi.