'Levent Koç 400 milyona ikna edildi' demişti! Melih Gökçek nasıl çark edeceğini şaşırdı

Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'un AKP'ye geçmesinin ardından Melih Gökçek'in Koç ile ilgili "400 milyon TL karşılığında ABB Başkanı Mansur Yavaş'a destek olmayı kabul etti" yönündeki açıklaması gündem oldu. Sosyal medyada, "Gökçek'in iddiası elinde patladı" şeklinde yorumlar yapıldı. Gökçek tepkilerin ardından, "Dün attığım tweetle Mansur’un gayretini boşa çıkarttık" şeklinde bir açıklama daha yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) ayrılan Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, siyasi kariyerine AKP çatısı altında devam etme kararı aldı. AKP Ankara Teşkilat Buluşması'nda düzenlenen törende Koç'a parti rozeti Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı.

Koç'un AK Parti'ye geçişi, son dönemde Ankara siyasetinde tartışmalara neden olan bazı iddiaları da yeniden gündeme getirdi. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Haymana Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında yaşanan pankart tartışmasının ardından Belediye Başkanı Levent Koç ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında gerilim yaşandığını öne sürmüştü.

400 MİLYON LİRALIK İDDİA

Melih Gökçek paylaşımında, Mansur Yavaş'ın Haymana Belediyesi'ne 400 milyon lira kaynak aktarılmasını kabul ettiğini iddia etmişti. Gökçek, söz konusu paylaşımında Levent Koç'un bu süreçte Mansur Yavaş'a destek vermeyi kabul ettiğini öne sürmüştü.

Levent Koç'un bugün AKP'ye katılmasıyla birlikte Gökçek'in açıklamaları yeniden tartışma konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları "Gökçek'in bir iddiası daha elinde patladı" şeklinde yorum yaptı.

Gökçek şu açıklamada bulunmuştu:

"Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş pankart konusunda birbirlerine girdiler. Ertan Işık araya girdi. Mansur, Levent’i 400 Milyon TL vermeye ikna etti. Mansur, Haymana Belediyesi'ne bu hafta içinde 400 milyon veriyor… Bravo Levent’e, Mansur‘a anlayacağı dilden hitap etti; Mansur‘dan parayı aldı. Peki diğer belediyelerin hali ne olacak? Ben buradan soruyorum, siz Mansur‘a posta koymasını bilmiyor musunuz? Koyun postayı alın paranızı.

Mansur‘un anladığı lisan bu. Levent Koç, Mansur‘dan aldığı para karşılığı Mansur‘a destek vermeyi kabul etti. Benden söylemesi, tam sırası, sıkıştırın Mansur‘u alın parayı."

YENİ AÇIKLAMA GELDİ

Melih Gökçek, "400 milyon TL" iddiası boşa düşünce yeni bir açıklama paylaştı. Gökçek, Koç'un AKP'ye geçmesinden kendine şöyle pay çıkardı:

"Haymana Belediye Başkanı Levent Koç CHP’den AK Parti’ye geçti.

Dün attığım tweetle Mansur’un gayretini boşa çıkarttık…

Mansurcuğum sen siyasete girerken biz dönüyorduk

Bu daha başlangıç… daha neler olacak neler."