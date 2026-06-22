Son dakika | Haymana Belediye Başkanı CHP'den istifa etti

Ankara Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifa etti. Koç, bugün Erdoğan'dan AKP rozetini alacak.

Ankara'nın Haymana ilçesi belediye başkanı Levent Koç CHP'den istifa etti. Koç geçen hafta hafta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya gelmişti.

MANSUR YAVAŞ'IN PANKARTLARINI KALDIRMIŞTI

Koç'un belediye başkanlığını yaptığı Haymana ilçesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin astığı pankartlarını kaldırması dikkat çekmiş, AKP'ye katılacağı konuşulan belediyeler arasında Haymana'nın da yer alması bu iddiayı daha da güçlendirmişti. Koç, attığı son adımın ardından bugün AKP'ye katılacak.

"OLMAZSA OLMAZIMIZ MANSUR YAVAŞ’TIR"

Bugün AKP'ye katılacak olan Koç, bundan üç ay kadar önce yaptığı konuşmada ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkında övgü ile bahsetmiş, aynı zamanda Tarihi Kentler Birliği Başkanı olan Yavaş'ın kendileri için olmazsa olmaz olduğunu ifade etmişti.

KALECİK, GÖLBAŞI, NALLIHAN...

Geçtiğimiz günlerde Ankara'nın; Kalecik, Gölbaşı ve Nallıhan belediyelerinin AKP'ye katılacağı iddia edilmişti. Ancak Kalecik belediye başkanı Satılmış Karakoç bu iddiayı yalanlamıştı. Öte yandan Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör de transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını ifade edip Mansur Yavaş'ın yanında olacağını belirtmişti.

Gölbaşı belediye başkanının da partisinden istifa edeceğine dair iddialar henüz doğrulanmış ya da yalanlanmış değil.

PARTİSİNE BİLDİRİM YAPMADI

Haymana Belediye Başkanı'nın e-Devlet üzerinden partisinden istifa ettiği, partisine resmi bir bildirimde bulunmadığı kaydedildi.